"В Украине это давно уже дикость": беженка ошарашила неожиданными обычаями в Германии

Флаг Германии / © pixabay.com

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Бумажные рекламные газеты, покупки только в магазине и несколько дней ожидания банковской карты. То, что для украинцев может показаться пережитком прошлого, в Германии до сих пор остается частью повседневной жизни.

Об этом женщина рассказала в TikTok.

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Бумажная реклама — имеет значение

Рекламные газеты в Германии не просто кладут в почтовые ящики. Их активно читают, изучают акционные предложения и даже вырезают купоны, чтобы сэкономить при покупках.

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Например, бытовую технику или товары для дома можно приобрести со скидкой, которая с помощью бумажного купона становится еще больше.

«А почему бы нет? Когда такой гриль, и так на акции, благодаря купончику из газеты можно приобрести еще на 15 евро дешевле!», — говорит она.

Более того, бумажные рекламные издания иногда могут опережать интернет. Пока информацию о новых акциях только готовят для сайтов и мобильных приложений, читатели газет уже могут знать о скидках и даже вырезать нужные купоны.

Покупки — без доставки к двери

Еще одна изумительная особенность украинцев — покупки продуктов.

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В Украине доставка продуктов из супермаркетов давно стала привычной услугой. В Германии же возможность заказать продукты на дом зависит от конкретного магазина и региона, а во многих случаях покупателю приходится идти в супермаркет лично.

«И возможно дело здесь не в неразвитом маркетинге, а в том, что немцы любят ходить за покупками», — отмечает женщина.

Банковская карта — не за один день

Не менее необычно для украинцев может выглядеть и процедура получения банковской карты.

Как рассказывает украинка, живущая в Германии, просто прийти в банк и сразу получить карту там не получится. Сначала нужно договориться о встрече с банком, прийти в определенное время, оформить документы — а потом ждать карты.

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PIN-код при этом может поступить отдельно через несколько дней.

«Не знаю, в целях безопасности это бюрократия. Но украинцу здесь точно будет скорее заказать и получить карточку из Украины, чем дождаться немецкого», — заключила беженка.

Напомним, живущая в Швеции украинка рассказала о реалиях жизни беженцев. Несмотря на бесплатное жилье, помощь и возможность бесплатно учиться, украинцы сталкиваются с бюрократией, трудностями с поиском работы и длительным ожиданием медицинской помощи.

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