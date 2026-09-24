Какая каша самая полезная для урегулирования высокого давления: не гречка и не овсянка

Какая каша снижает давление / © pixabay.com

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Гречку и овсянку часто называют лучшими кашами для здоровья сердца, однако есть еще один недооцененный вариант — перловая каша. Она изготавливается из ячменя и содержит β-глюканы — растворимую клетчатку, которую ученые исследуют через ее влияние на сердечно-сосудистую систему. Перловая каша не является лекарством от гипертонии, но может стать частью рациона, помогающего поддерживать нормальное артериальное давление.

Чем полезна перловая каша

Главное преимущество ячменя — высокое содержание пищевых волокон, в частности β-глюканов. Они образуют в пищеварительном тракте вязкую массу и могут влиять на обмен холестерина и углеводов.

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Интересные результаты получили учёные в метаанализе рандомизированных контролируемых исследований. Анализ 22 исследований с участием 1430 человек показал, что вязкая растворимая клетчатка, к которой относятся β-глюканы из овса и ячменя, была связана со средним снижением систолического давления примерно на 1,6 мм рт. ст.

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Другой метаанализ 28 исследований также показал, что рационы, богатые β-глюканом, были связаны со снижением систолического давления примерно на 2,9 мм рт. ст. и диастолического — на 1,5 мм рт. ст.

То есть польза перловки для давления связана не с каким-то особым свойством крупы, а прежде всего с ее составом.

Как есть перловку, чтобы она была полезной

Для человека с повышенным давлением важно не превратить полезную кашу в соленое гарнирное блюдо. Оптимальный вариант — перловая каша без большого количества соли, с овощами, зеленью, рыбой или другими нежирными источниками белка.

Такой подход отвечает принципам DASH — пищевого плана, разработанного для профилактики и контроля высокого давления. Он подразумевает больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов и нежирных молочных продуктов и меньше натрия. Исследования DASH показали, что такой рацион способен снижать АД, а сокращение количества соли усиливает эффект.

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