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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
132
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда у нас появится шанс

Один из самых энергетически сильных дней лунного месяца, дающий редкий жизненный шанс, который нельзя упустить.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Желтые листья в воде

Желтые листья в воде / © Credits

Под влиянием присущего ему позитива удастся осуществить любое — даже самое сложное — дело, как профессионального, так и хозяйственно-бытового характера.

Главное, не тратить моральные и физические силы, которых сегодня будет много, на решение малозначительных вопросов луче отложить или и вовсе — отменить. Необходимо наметить одну, но самую важную цель, и бить только в эту точку, тогда успех — здесь и сейчас — нам обеспечен.

Овен

Успеха добьются преимущественно те представители знака, кто с самого утра составит подробный рабочий план и будет следовать ему, не отвлекаясь на решение второстепенных вопросов, которые вполне могут подождать.

Телец

День, когда необходимо отказаться от алкогольных напитков, даже если повод для их употребления покажется вам уважительным: последствия — в виде вышедших из-под контроля эмоций — могут оказаться неприятными.

Близнецы

Получить серьезные результаты в любо сфере жизни смогут только те, кто хорошо представляет себе, чего именно хочет достичь в итоге, остальные будут бестолково метаться от одной цели к другой и ничего не добьются.

Рак

С плохим настроением, которое может накрыть вас с самого утра, необходимо бороться, в противном случае безобидная меланхолия может превратиться в серьезную депрессию, чего никак нельзя допускать. .

Лев

Особых трудовых достижений от представителей вашего знака сегодня ждать не приходится, лучше заняться наведением порядка в окружающей действительности — прежде всего, собственного рабочего стола.

Дева

Если бесконечно продумывать и просчитывать, как правильно и безупречно сделать первый шаг, можно вообще разучиться ходить: хватит размышлять над новым проектом, пора активно приступать к его реализации.

Весы

День благоприятен для укрепления профессионального авторитета: не стесняйтесь на планерке высказывать свои соображения относительно решения важных рабочих вопросов — они окажутся весьма дельными.

Скорпион

Прекрасное время ля того, чтобы исправить допущенную ранее рабочую ошибку или подкорректировать неверное решение, пока для этого еще есть время — в противном случае недочеты могут принести вам неприятности.

Стрелец

Окружающие будут относиться к вам максимально доброжелательно, поэтому, каким бы ни было ваше настроение и отношение к ним, не стоит самостоятельно искать повод для конфликтов нарушая мир в отношениях.

Козерог

Несмотря на присущий представителям знака трудоголизм не стоит забывать об отдыхе: всех дел не переделаешь, а здоровье у вас — как, впрочем, и у других — одно: постарайтесь делать перерывы в работе и больше гулять.

Водолей

День благоприятен для примирения с людьми, с которыми вас разлучила ссора: даже если она произошла давно, именно сегодня они будут максимально расположены к тому, чтобы понять и принять ваши объяснения.

Рыбы

Тем, кто хочет, чтобы сегодняшняя работа была максимально плодотворной, нельзя тратить время на раскачку — необходимо начать действовать сразу, с самого утра, иначе энергия нынешнего дня окажется потраченной впустую.

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