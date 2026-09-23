Джиган отверг расстрел персонала, но за дело взялась полиция: сколько "светит" рэперу

Российский рэпер Джиган / © instagram.com/iamgeegun

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Российский рэпер одесского происхождения Джиган оказался в эпицентре громкого скандала из-за стрельбы по персоналу в собственном доме. Сам артист называет кадры провокацией хейтеров, однако полиция уже проводит проверку, а юристы предупреждают об угрозе реального срока.

Об этом сообщили российские медиа.

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Комментарий Джигана о стрельбе по персоналу

Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) опроверг информацию о том, что якобы устроил стрельбу в собственном доме в Подмосковье и открыл огонь по персоналу и охране.

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По словам артиста, кадры с оружием, начавшие распространяться в Сети, не связаны с реальным инцидентом. Джиган утверждает, что эти фото и видео были сделаны при работе над клипом. Музыкант назвал распространенные сообщения провокацией.

«Это провокация. Пусть пишут, что хотят. Снимал клип, а хейтеры все перекрутили», — заявил рэпер.

Полиция проводит проверку

В то же время правоохранители сообщили о начале проверки после информации о стрельбе в доме Джигана. Полиция должна установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям артиста.

При этом, по данным правоохранителей, пострадавшие с заявлениями на рэпера не обращались.

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Какое наказание может угрожать Джигану?

В свою очередь адвокат Андрей Некрасов заявил, что Джигану может потребоваться обязательная экспертиза на состояние опьянения. По словам юриста, ее результаты могут повлиять на окончательную правовую квалификацию происшествия. Некрасов также предположил, что следствие будет проверять возможные отягчающие обстоятельства. Если будет доказано, что музыкант стрелял намеренно и целился в жизненно важные органы, квалификация дела может быть изменена на покушение на убийство.

В то же время, степень тяжести нанесенных повреждений, по словам Некрасова, должна установить медицинская экспертиза. Юрист также не исключил, что следствие может рассматривать возможность квалификации действий рэпера по статьям о незаконном лишении свободы, пытках и издевательствах.

Среди возможных мотивов адвокат назвал хулиганские побуждения и личную неприязнь. Он также предположил, что по совокупности статей наказание может составлять от 5 до 7 лет заключения.

Некрасов отдельно отметил, что примирение сторон или выплата компенсации, по его мнению, не обязательно позволят прекратить дело, если оно будет носить публичный характер. Дополнительным фактором, по словам адвоката, может стать возможная предидущая судимость.

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Стрельба Джигана в Подмосковье — что известно

Напомним, российские медиа сообщили, что в июле в Подмосковье нетрезвый Джиган устроил стрельбу из карабина «Сайга-9» по собственной охране и персоналу в коттеджном поселке «Шато Соверен». Он ранил в руку и ногу одного из охранников, после чего около 10 часов держал людей в заложниках. Малолетние дети артиста скрывались от ужаса в шкафах и писали об этом матери Оксане Самойловой, которая была в Италии. После инцидента Джигана обезвредили и отправили на лечение в реабилитационный центр в Израиле.

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