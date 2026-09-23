Можно ли курам давать кабачки: польза, ограничения и правила кормления

Можно курам давать кабачки

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Кабачков к концу лета часто бывает столько, что хозяева начинают отдавать часть урожая домашней птице. Но по поводу такого угощения можно услышать противоположные советы, одни птицеводы спокойно дают кабачки курам, другие считают их почти ненужным продуктом.

На самом деле кабачок курам давать можно. Вопрос состоит не столько в самом овоще, сколько в его количестве и месте в рационе. Кабачок не способен заменить полнорационный корм, но может быть дополнительным сочным угощением.

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Почему кабачок не может заменить корм

Кабачок примерно на 95% состоит из воды, а его энергетическая ценность невысока. Поэтому даже большая порция такого овоща не обеспечит птицу количеством энергии, белка, аминокислот, минералов и других питательных веществ, которую она получает из сбалансированного корма.

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Именно отсюда и возникает главное ограничение, если куры наедаются кабачками и поэтому потребляют меньше полнорационного корма, рацион может стать несбалансированным.

Точной универсальной нормы кабачка на одну курицу в проверенных рекомендациях нет. Поэтому советовать конкретное количество в граммах или, например, половину плода на птицу безосновательно. Самое важное, чтобы овощ оставался дополнением, а не основной едой.

Несушкам и бройлерам кабачок нужен не одинаково

Учитывать нужно и то, какую птицу выращивают.

Для бройлеров особенно важна питательная плотность рациона, поскольку корм должен обеспечивать необходимое для роста количество энергии, белка, аминокислот, витаминов и минералов. Если значительная часть такого корма вытесняют водянистые овощи с низкой энергетической ценностью, это может ухудшить сбалансированность кормления.

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Для взрослых несушек кабачок также не заменяет основного корма, но его можно использовать в качестве дополнительного угощения. Проще дать свежий плод отдельно от основной пищи, разрезав его на несколько частей, чтобы птица могла постепенно выклевывать мякоть.

В жару кабачок может быть дополнительным источником влаги

Во время жары потребность птицы в воде существенно растет. Куры начинают чаще дышать с открытым клювом, больше пьют, а потребление корма при высоких температурах может уменьшаться.

Сочные овощи в этот период могут являться дополнительным источником влаги. Но кабачок не заменяет питьевую воду. У птиц постоянно должен быть доступ к достаточному количеству свежей прохладной воды. Более того, в сильную жару особенно важно не увлекаться угощениями. Если куры через овощи будут еще меньше есть сбалансированного корма, они будут недополучать необходимые питательные вещества.

Кабачок может помочь занять кур

Есть еще одна причина дать птице разрезанный кабачок, которая вообще не связана с его питательностью.

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Куры естественно тратят значительную часть времени на поиск пищи, разгребания и расклеивания. Если возможностей такого поведения мало, расклеивание иногда направляется на других птиц. Скученность, несбалансированный рацион и недостаток пространства также относятся к факторам, которые могут способствовать проблемному расклеиванию.

Поэтому разные способы обогащения среды — возможность копаться в подстилке, клевать зелень и исследовать пищу — используют, чтобы занять птицу. Большой разрезанный кабачок тоже может выполнять такую функцию, куры не съедают его одним куском, а постепенно выклевывают мякоть.

Однако кабачок не является средством лечения каннибализма. Если в стаде уже начались серьезные потасовки, выщипывание перьев или травмирование других кур, нужно искать причину, проверять плотность содержания, количество кормушек и поилок, рацион, освещение и другие условия.

Правда ли, что кабачок «вымывает кальций»

Утверждение, что кабачок из-за высокого содержания воды сам по себе «вымывает» из организма курицы кальций, не имеет достаточных оснований.

Проблема может возникнуть по другой причине, если водянистыми и малопитательными продуктами регулярно заменять значительную часть сбалансированного корма, птица будет получать меньше питательных веществ, в частности минералов.

Для несушек достаточное поступление кальция действительно имеет особое значение, ведь он необходим для формирования скорлупы. Важны не только общее количество кальция в рационе, но и его источник и размер частиц. Исследования показывают преимущества использования более крупных частиц источников кальция, в частности известняка или ракушки, поскольку они могут дольше задерживаться в пищеварительном тракте и постепенно снабжать птицу кальцием в период формирования скорлупы. Но из этого не следует, что каждой несушке нужно самостоятельно добавлять определенное количество кальция вечером. Схема кормления зависит от состава основного корма и системы содержания.

Правда ли, что кабачок просто проходит транзитом

Еще одно объяснение, которое можно услышать — якобы из-за большого количества воды кабачок настолько быстро проходит пищеварительный тракт, что курица ничего из него не усваивает. Так говорить некорректно. Высокое содержание воды и низкая питательная плотность не означают, что продукт вообще не переваривается.

У птицы корм проходит несколько отделов пищеварительной системы, в частности воло, железистый и мышечный желудок, а затем кишечник, где происходят пищеварение и всасывание питательных веществ. Поэтому вопрос не в том, проходит ли кабачок сквозь курицу, а в том, что питательных веществ и энергии в нем значительно меньше, чем в полноценном корме.

Не давайте испорченные и горькие кабачки

Избыток огородного урожая не означает, что птице можно скармливать овощи любого качества. Плесневые и гнилые плоды давать не нужно, а недоеденные остатки следует своевременно убирать, чтобы они не портились.

Отдельного внимания требует необычно горький кабачок. Сильная горечь может быть связана с высоким содержанием кукурбитацина. Такой плод рекомендуют выбрасывать, а не пробовать использовать после термической обработки. Хотя рекомендации по отравлению кукурбитацинами в основном касаются людей, потенциально опасный горький плод не имеет смысла отдавать и домашней птице.

Так давать кабачок или нет

Для здоровых кур кабачок может являться нормальным дополнением к рациону. Для несушек он может служить сочным угощением и одновременно давать возможность дольше заниматься расклеиванием пищи. В жару высокое содержание воды может быть плюсом, хотя доступ к свежей питьевой воде он не заменяет. Для бройлеров роль таких овощей меньше, поскольку при интенсивном росте особенно важна питательная плотность корма.

Поэтому противоречие между «кабачком полезным» и «кабачком давать нельзя» в значительной степени исчезает, если правильно определить его место в кормлении. Это не полноценный корм и не продукт, которым нужно кормить птицу вволю. Это дополнительный сочный корм, который можно давать умеренно, не позволяя ему вытеснять сбалансированный рацион.

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