Чи можна курам давати кабачки: користь, обмеження та правила годівлі

Чи можна курам давати кабачки

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Кабачків наприкінці літа часто буває стільки, що господарі починають віддавати частину врожаю домашній птиці. Але щодо такого частування можна почути протилежні поради, одні птахівники спокійно дають кабачки курям, інші вважають їх майже непотрібним продуктом.

Насправді кабачок курам давати можна. Питання полягає не стільки в самому овочі, скільки в його кількості та місці в раціоні. Кабачок не здатний замінити повнораціонний корм, але може бути додатковим соковитим частуванням.

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Чому кабачок не може замінити корм

Кабачок приблизно на 95% складається з води, а його енергетична цінність невисока. Тому навіть велика порція такого овочу не забезпечить птицю тією кількістю енергії, білка, амінокислот, мінералів та інших поживних речовин, яку вона отримує зі збалансованого корму.

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Саме звідси й виникає головне обмеження, якщо кури наїдаються кабачками й через це споживають менше повнораціонного корму, раціон може стати незбалансованим.

Точної універсальної норми кабачка на одну курку в перевірених рекомендаціях немає. Тому радити конкретну кількість у грамах або, наприклад, половину плода на птицю безпідставно. Найважливіше, щоб овоч залишався доповненням, а не основною їжею.

Несучкам і бройлерам кабачок потрібен не однаково

Враховувати потрібно й те, яку птицю вирощують.

Для бройлерів особливо важлива поживна щільність раціону, оскільки корм має забезпечувати необхідну для росту кількість енергії, білка, амінокислот, вітамінів і мінералів. Якщо значну частину такого корму витісняють водянисті овочі з низькою енергетичною цінністю, це може погіршити збалансованість годівлі.

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Для дорослих несучок кабачок також не замінює основного корму, але його можна використовувати як додаткове частування. Найпростіше дати свіжий плід окремо від основної їжі, розрізавши його на кілька частин, щоб птиця могла поступово викльовувати м’якоть.

У спеку кабачок може бути додатковим джерелом вологи

Під час спеки потреба птиці у воді суттєво зростає. Кури починають частіше дихати з відкритим дзьобом, більше п’ють, а споживання корму за високих температур може зменшуватися.

Соковиті овочі в цей період можуть бути додатковим джерелом вологи. Але кабачок не замінює питну воду. У птиці постійно має бути доступ до достатньої кількості свіжої прохолодної води. Ба більше, у сильну спеку особливо важливо не захоплюватися частуваннями. Якщо кури через овочі ще менше їстимуть збалансованого корму, вони недоотримуватимуть необхідні поживні речовини.

Кабачок може допомогти зайняти курей

Є ще одна причина дати птиці розрізаний кабачок, яка взагалі не пов’язана з його поживністю.

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Кури природно витрачають значну частину часу на пошук їжі, розгрібання та розкльовування. Якщо можливостей для такої поведінки мало, розкльовування іноді спрямовується на інших птахів. Скупченість, незбалансований раціон та нестача простору також належать до факторів, які можуть сприяти проблемному розкльовуванню.

Тому різні способи збагачення середовища — можливість порпатися в підстилці, клювати зелень та досліджувати їжу — використовують, щоб зайняти птицю. Великий розрізаний кабачок теж може виконувати таку функцію, кури не з’їдають його одним шматком, а поступово викльовують м’якоть.

Однак кабачок не є засобом лікування канібалізму. Якщо в стаді вже почалися серйозні бійки, вискубування пір’я або травмування інших курей, потрібно шукати причину, перевіряти щільність утримання, кількість годівниць і напувалок, раціон, освітлення та інші умови.

Чи правда, що кабачок «вимиває кальцій»

Твердження, що кабачок через високий вміст води сам по собі «вимиває» з організму курки кальцій, не має достатніх підстав.

Проблема може виникнути з іншої причини, якщо водянистими та малопоживними продуктами регулярно замінювати значну частину збалансованого корму, птиця отримуватиме менше необхідних поживних речовин, зокрема мінералів.

Для несучок достатнє надходження кальцію справді має особливе значення, адже він необхідний для формування шкаралупи. Важливими є не тільки загальна кількість кальцію в раціоні, а й його джерело та розмір частинок. Дослідження показують переваги використання крупніших частинок джерел кальцію, зокрема вапняку або черепашки, оскільки вони можуть довше затримуватися в травному тракті й поступово забезпечувати птицю кальцієм у період формування шкаралупи. Але з цього не випливає, що кожній несучці потрібно самостійно додавати певну кількість кальцію ввечері. Схема годівлі залежить від складу основного корму та системи утримання.

Чи правда, що кабачок просто «проходить транзитом»

Ще одне пояснення, яке можна почути, — нібито через велику кількість води кабачок настільки швидко проходить травний тракт, що курка нічого з нього не засвоює. Так говорити некоректно. Високий вміст води та низька поживна щільність не означають, що продукт узагалі не перетравлюється.

У птиці корм проходить кілька відділів травної системи, зокрема воло, залозистий і м’язовий шлунок, а далі кишечник, де відбуваються травлення та всмоктування поживних речовин. Тому питання не в тому, чи «проходить» кабачок крізь курку, а в тому, що поживних речовин та енергії в ньому значно менше, ніж у повноцінному кормі.

Не давайте зіпсовані та гіркі кабачки

Надлишок городнього врожаю не означає, що птиці можна згодувати овочі будь-якої якості. Плісняві та гнилі плоди давати не потрібно, а недоїдені залишки варто своєчасно прибирати, щоб вони не псувалися.

Окремої уваги потребує незвично гіркий кабачок. Сильна гіркота може бути пов’язана з високим вмістом кукурбітацинів. Такий плід рекомендують викидати, а не намагатися використати після термічної обробки. Хоча рекомендації щодо отруєння кукурбітацинами переважно стосуються людей, потенційно небезпечний гіркий плід немає сенсу віддавати й домашній птиці.

То давати кабачок чи ні

Для здорових курей кабачок може бути нормальним доповненням до раціону. Для несучок він може слугувати соковитим частуванням і водночас давати можливість довше займатися розкльовуванням їжі. У спеку високий вміст води також може бути плюсом, хоча доступ до свіжої питної води він не замінює. Для бройлерів роль таких овочів менша, оскільки під час інтенсивного росту особливо важлива поживна щільність корму.

Тому суперечність між «кабачок корисний» і «кабачок давати не можна» значною мірою зникає, якщо правильно визначити його місце в годівлі. Це не повноцінний корм і не продукт, яким потрібно годувати птицю досхочу. Це додатковий соковитий корм, який можна давати помірно, не дозволяючи йому витісняти збалансований раціон.

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