Вікторія Маремуха возз'єдналась з колишнім чоловіком-іноземцем і влаштувала синові особливий сюрприз

Вікторія Маремуха з колишнім чоловіком / © instagram.com/vicky_mare

Реклама

Українська модель та акторка Вікторія Маремуха возз’єдналась із колишнім чоловіком-іноземцем Луї Беллє.

Знаменитість це зробила не просто так, а щоб потішити їхнього спільного сина. Річ у тім, що нещодавно у маленького Луки був день народження. Хлопчикові виповнилось чотири рочки. Звичайно, батьки вітали сина зі святом, а от із подарунком вони затримались. Тож, Вікторія Маремуха та Луї Беллє зібрались разом, аби вручити презент хлопчику.

Реклама

Батьки подарували синові велосипед. Щоправда, акторка шкодує, що не було можливості це раніше зробити, але вважає, що краще із запізненням, аніж взагалі забутися. Тепер Лука буде вчитися їздити на двоколісному велосипеді.

Реклама

«Такі ми батьки, тільки зараз Лукуся отримав головний подарунок на день народження, але краще пізно, ніж ніколи», — поділилась знаменитість.

Колишній чоловік та син Вікторії Маремухи / © instagram.com/vicky_mare

Зазначимо, Вікторія Маремуха та Луї Беллє одружились у червні 2021 року. Вже у вересні 2022-го у подружжя народився син Лука. Навесні 2026 року пара оголосили про розрив. Акторка зізналась, що ухвалила таке рішення, оскільки зрозуміла, що більше не кохає чоловіка.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Маремуха зізналась, що разом із сином виїжджає за кордон. Артистка зізналась, як колишній чоловік вплинув на її еміграцію.

Новини партнерів