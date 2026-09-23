РФ знову готує масований ракетний удар: коли він може бути

Розвідка цілей у Києві та загроза балістики: попередження про нові удари / © ТСН

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Російські війська готують балістичний обстріл найближчим часом.

Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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«Ворог готує балістичний обстріл, ознаки підготовки присутні. Паралельно російські „дипломати“ тягнуть час щодо будь-яких реальних кроків із припиненню вогню, бо це не входить у їхню реалістичну зону інтересу», — зазначив він.

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Також Коваленко закликав українців бути уважними до повітряних тривог у наступні дні.

Як додають у пабліку «Николаевский Ванек», наразі росіяни проводять активну повітряну розвідку об’єктів у Києві та Київській області для завдавання майбутній ударів.

За даними пабліка, з останніх об’єктів у Києві росіяни «дивилися» на:

тягові підстанції та інші об’єкти залізничної інфраструктури столиці;

гіпермаркети в Оболонському районі Києва;

підстанції в різних районах Києва та троллейбусне депо;

Жуляни.

У Київській області:

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підстанції в районі Бучі/Ірпеня;

тягові підстанції в різних районах Київської області;

склади в районі Бородянки та в Білоцерківському районі;

аеродром у Василькові.

За даними моніторингових пабліків, росіяни нібито розвідали понад 20 АЗС у Києві та готують удари по них.

Нагадаємо, сьогодні від ранку і майже весь день росіяни атакували кілька районів Києва. Влучання сталися у різні об’єкти, зокрема по АЗС і транспортній інфраструктурі.

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