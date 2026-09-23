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Росія готова до переговорів щодо війни в Україні — Лавров шокував заявою в ООН
Лавров згадав кордони 1991 року та Крим.
Росія готова до переговорів для досягнення «стійкого і справедливого миру» в Україні, проте РФ не робитиме паузи у так званій «СВО».
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час засідання Ради Безпеки ООН, передають пропагандистські росЗМІ.
«Росія готова до переговорів для досягнення сталого, справедливого миру в Україні. РФ не робитиме паузи у СВО для переговорів у будь-якому форматі», — зазначив Лавров у Раді безпеки ООН.
Заява про кордони України 1991 року та роль Мінських угод
За словами Лаврова, якби Мінські домовленості виконувалися, Україна залишалася б у кордонах 1991 року, за винятком Кримського півострова.
«Україна залишалася б у межах 1991 року, крім Кримського півострова, якби Мінські угоди виконувались, заявив Сергій Лавров на засіданні Ради Безпеки ООН», — сказав Лавров.
Попередня заява Лаврова про «готовність до переговорів»
Нагадаємо, Сергій Лавров і раніше шокував заявою про переговори з Києвом і «питанням територій». Він також стверджував, що нібито Москва готова як до двостороннього, так і до тристороннього формату, але не збирається зупиняти так звану «спеціальну військову операцію».
Лавров брехливо наголошував, що Кремль «ніколи не затягував і не ускладнював цей процес».