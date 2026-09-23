Сергей Лавров / © Associated Press

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Россия готова к переговорам по достижению «устойчивого и справедливого мира» в Украине, однако РФ не будет делать паузы в так называемой «СВО».

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, передают пропагандистские росСМИ.

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«Россия готова к переговорам по достижению устойчивого, справедливого мира в Украине. РФ не будет делать паузы в СВО для переговоров в любом формате», — отметил Лавров в Совбезе ООН.

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Заявление о границах Украины 1991 года и роль Минских соглашений

По словам Лаврова, если бы Минские договоренности выполнялись, Украина оставалась бы в границах 1991 года, за исключением Крымского полуострова.

«Украина оставалась бы в пределах 1991 года, кроме Крымского полуострова, если бы Минские соглашения выполнялись, заявил Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН», — сказал Лавров.

Предыдущее заявление Лаврова о готовности к переговорам

Напомним, Сергей Лавров по-прежнему шокировал заявлением о переговорах с Киевом и «вопросом территорий». Он также утверждал, что якобы Москва готова как к двустороннему, так и трехстороннему формату, но не собирается останавливать так называемую «специальную военную операцию».

Лавров лживо подчеркивал, что Кремль «никогда не затягивал и не усложнял этот процесс».

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