Лавров тайно отдыхал с любовницей и "тещей" Путина: в СМИ всплыли пикантные детали дорогих поездок за границу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Светлана Полякова, которую называют его любовницей, годами могли поддерживать близкие отношения с семьей Алины Кабаевой, любовницы Путина. Они неоднократно вместе летали на отдых за границу с матерью спортсменки Любовью Кабаевой, в том числе на частных самолетах.

Об этом сообщает «Агентство», ссылаясь на материалы еще не обнародованного расследования издания «Проект». Журналисты изучали связи представителей российской верхушки и приближенных к ним бизнесменов.

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Совместные поездки и дорогие самолеты

Из данных о пересечении границы, оказавшихся в распоряжении журналистов, следует, что Лавров, Полякова и Любовь Кабаева вместе отдыхали в Хорватии в 2017 и 2018 годах. В 2021-м они также совершили совместную поездку в Турцию.

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Для путешествий использовали частные бизнес-джеты. По информации журналистов, одним из этих самолетов регулярно пользовался Евгений Гинер — президент московского футбольного клуба ЦСКА.

Компанию во время отдельных поездок им составляли члены семей российских предпринимателей Виталия Мащицкого и Александра Чигиринского.

Полякова и Кабаева-мать путешествовали вдвоем

Связи между Светланой Поляковой и Любовью Кабаевой, как утверждают авторы расследования, не ограничивались совместным отдыхом с Лавровым.

Женщины дважды вместе ездили в Италию — в 2016 и 2018 годах. В 2019 году они также побывали в Хорватии. В тот раз Лавров их не сопровождал.

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Для одной из поездок в Италию, по данным журналистов, они воспользовались самолетом, которым летала Татьяна Юмашева, дочь бывшего президента РФ Бориса Ельцина.

Во время хорватской поездки к ним также присоединилась Лейсан Кабаева — сестра Алины Кабаевой.

Что известно о положении Лаврова

Сергей Лавров возглавляет российский МИД с 2004 года. Таким образом, он остается одним из самых давних членов правительства РФ — на должности министра он уже 22 года.

На предстоящих выборах в Госдуму России Лавров также оказался среди первых номеров избирательного списка «Единой России».

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Личная жизнь Лаврова вне брака — что известно

Ранее в этом месяце Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального заявил о получении гражданства Объединенных Арабских Эмиратов Светланой Поляковой и ее дочерью Полиной Ковалёвой. Полякову ФБК называет близкой Лаврову женщиной, которая связана с российским министром личными отношениями.

Также Лаврова подозревают в флирте с пресс-секретарем МИД РФ Марией Захаровой. Бывший депутат Госдумы РФ, российская оппозиционерка и блогерша Мария Максакова рассказала, что в одной из командировок он случайно встретил тогда еще корректора ведомственного издания «Вестник МИД» Марию Захарову.

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