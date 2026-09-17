Лавров таємно відпочивав із коханкою та "тещею" Путіна: у ЗМІ спливли пікантні деталі дорогих поїздок за кордон

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Світлана Полякова, яку називають його коханкою, роками могли підтримувати близькі стосунки з родиною Аліни Кабаєвої, коханки Путіна. Вони неодноразово разом літали на відпочинок за кордон із матір’ю спортсменки Любов’ю Кабаєвою, зокрема на приватних літаках.

Про це повідомляє «Агентство», посилаючись на матеріали ще не оприлюдненого розслідування видання «Проект». Журналісти вивчали зв’язки представників російської верхівки та наближених до них бізнесменів.

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Спільні поїздки та дорогі літаки

Із даних про перетин кордону, які опинилися у розпорядженні журналістів, випливає, що Лавров, Полякова та Любов Кабаєва разом відпочивали в Хорватії 2017 і 2018 років. 2021-го вони також здійснили спільну поїздку до Туреччини.

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Для подорожей використовували приватні бізнес-джети. За інформацією журналістів, одним із цих літаків регулярно користувався Євген Гінер — президент московського футбольного клубу ЦСКА.

Компанію під час окремих поїздок їм складали члени родин російських підприємців Віталія Мащицького та Олександра Чигиринського.

Полякова і Кабаєва-мати подорожували удвох

Зв’язки між Світланою Поляковою та Любов’ю Кабаєвою, як стверджують автори розслідування, не обмежувалися спільним відпочинком із Лавровим.

Жінки двічі разом їздили до Італії — 2016 та 2018 років. 2019 року вони також побували в Хорватії. Цього разу Лавров їх не супроводжував.

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Для однієї з поїздок до Італії, за даними журналістів, вони скористалися літаком, яким літала Тетяна Юмашева, донька колишнього президента РФ Бориса Єльцина.

Під час хорватської подорожі до них також приєдналася Лейсан Кабаєва — сестра Аліни Кабаєвої.

Що відомо про становище Лаврова

Сергій Лавров очолює російське МЗС від 2004 року. Таким чином, він залишається одним із найбільш довготривалих членів уряду РФ — на посаді міністра він перебуває вже 22 роки.

На майбутніх виборах до Держдуми Росії Лавров також опинився серед перших номерів виборчого списку «Єдиної Росії».

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Особисте життя Лаврова поза шлюбом — що відомо

Раніше цього місяця Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального заявив про отримання громадянства Об’єднаних Арабських Еміратів Світланою Поляковою та її донькою Поліною Ковальовою. Полякову ФБК називає близькою до Лаврова жінкою, яка пов’язана з російським міністром особистими стосунками.

Також Лаврову закидають флірт із речницею МЗС РФ Марією Захаровою. Колишня депутатка Держдуми РФ, російська опозиціонерка та блогерка Марія Максакова розповіла, що в одному з відряджень він випадково зустрів тоді ще коректорку відомчого видання «Вісник МЗС» Марію Захарову.

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