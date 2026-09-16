Лавров накинувся на адміністрацію Трампа: що саме його розлютило

Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що війна проти України, яку Дональд Трамп раніше називав «війною Байдена», тепер, за його словами, стала війною і нинішньої американської адміністрації.

Про це заявив очільник російського МЗС заявив під час брифінгу, передають ЗМІ РФ.

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«Президент Трамп говорив: це війна Байдена. Якби я був президентом, її ніхто б не почав. Але зараз це вже й війна нинішньої адміністрації», — заявив Лавров.

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За словами Лаврова, всі обмеження, які були запроваджені адміністрацією Джо Байдена, продовжують діяти за президентства Трампа.

«Усі санкції, які Байден запроваджував, без винятку продовжуються», — сказав він.

Крім того, Лавров звернув увагу на нові санкції, запроваджені вже нинішньою адміністрацією США.

«Адміністрацією Дональда Трампа введено велику кількість нових санкцій, зокрема проти “Лукойлу”, “Роснефти” та інших наших структур, юридичних і фізичних осіб», — заявив глава МЗС РФ.

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Раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається припиняти бойові дії проти України навіть у разі проведення переговорів щодо можливого мирного врегулювання.

За його словами, Москва нібито залишається відкритою до переговорів з Україною, однак не планує оголошувати припинення вогню на період таких контактів.

Окремо Лавров прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у США під час саміту G20.

Очільник МЗС РФ у властивій йому зневажливій і зовсім не дипломатичній манері фактично запропонував українському президентові самому приїхати до російської столиці.

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