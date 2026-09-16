- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 48
- Час на прочитання
- 2 хв
Де бізнесу взяти гроші у 2026 році: порівнюємо доступні рішення Новини компаній
Власного оборотного капіталу буває недостатньо для розвитку бізнесу. Кошти можуть знадобитися на закупівлю товарів, відкриття нової точки, маркетинг. Раніше єдиним джерелом фінансування був кредит для бізнесу, у 2026 році варіантів більше.
Фінансування бізнесу: різні погляди на проблему
Найпростіше фінансування бізнесу – власний прибуток. Недолік – обмежений обсяг коштів. Вилучення капіталу з обороту може уповільнити зростання компанії.
Зовнішні джерела отримання грошей:
Банківський кредит на розвиток бізнесу. Передбачає ставку 15-25% річних. Банки пропонують кредит для ФОП та юросіб до 15 млн грн, оцінюють кредитну історію, доходи позичальника.
Державна програма «5-7-9%» для фінансування малого бізнесу та компаній середнього розміру. Обмеження – цільове використання, відповідність критеріям. Перевага – гроші на розвиток бізнесу на пільгових умовах.
Кредитна лінія/овердрафт. Для короткострокових касових розривів. Гроші використовують частинами. Відсотки нараховують за фактичну заборгованість. Кредит на поповнення обігових коштів не підійде для довгострокових інвестицій.
Лізинг. Орієнтований на придбання авто, техніки, обладнання. До повної виплати боргу предмет лізингу у власності лізингодавця. Аванс – від 10%, строк – до 5 років. Не потребує значної суми за раз. Загальна ціна може перевищувати покупку за готівку.
Факторинг. Для компаній, які продають товари чи послуги з відстрочкою платежу. Кошти отримують за дебіторською заборгованістю, без розрахунку від покупця. У 2026 році запрацювали новий закон і державна програма «Доступний факторинг» зі ставкою 13% річних.
Інвестор або бізнес-партнер. Кошти без кредитних зобов'язань, за частку в бізнесі або від прибутку. Мінуси – тривалі пошуки та переговори, ризик втрати контролю.
Грантове фінансування. Безповоротна допомога з високою конкуренцією та жорсткими умовами. З 01 вересня 2026 року діє програма «Власна справа 2.0». Можна отримати 100-300 тис. грн для старту бізнесу та до 1,5 млн грн на його масштабування.
Кредит під нерухомість для бізнесу – коли є ліквідний об'єкт, але бракує вільного оборотного капіталу. Переваги – гроші без контролю цільового використання, мінімум документів і перевірок. Нерухомість залишається у власності, але може бути стягнена при невиконанні зобов'язань.
Універсального джерела фінансування немає. Що спрацює найкраще, залежить від специфіки бізнесу.
Який варіант обрати у 2026 році
Оцінюють комплексно з огляду на суму, строки, призначення грошей і можливості бізнесу. Умовна орієнтація:
для короткого касового розриву – кредитна лінія чи овердрафт;
для обладнання чи транспорту – лізинг;
для роботи з відстроченими платежами – факторинг;
для старту чи окремих проєктів – грантове фінансування;
для пільгового кредитування – програма «5-7-9%»;
коли є дім чи квартира – кредит під заставу нерухомості.
Не завжди найдешевший варіант – найшвидший, а найбільша доступна сума – вигідніша. Коли бізнесу потрібна значна сума, варто оцінити ставки, потенційний прибуток, строк для повернення коштів.