Де бізнесу взяти гроші у 2026 році: порівнюємо доступні рішення

Найпростіше фінансування бізнесу – власний прибуток. Недолік – обмежений обсяг коштів. Вилучення капіталу з обороту може уповільнити зростання компанії.

Зовнішні джерела отримання грошей:

Банківський кредит на розвиток бізнесу. Передбачає ставку 15-25% річних. Банки пропонують кредит для ФОП та юросіб до 15 млн грн, оцінюють кредитну історію, доходи позичальника.

Державна програма «5-7-9%» для фінансування малого бізнесу та компаній середнього розміру. Обмеження – цільове використання, відповідність критеріям. Перевага – гроші на розвиток бізнесу на пільгових умовах.

Кредитна лінія/овердрафт. Для короткострокових касових розривів. Гроші використовують частинами. Відсотки нараховують за фактичну заборгованість. Кредит на поповнення обігових коштів не підійде для довгострокових інвестицій.

Лізинг. Орієнтований на придбання авто, техніки, обладнання. До повної виплати боргу предмет лізингу у власності лізингодавця. Аванс – від 10%, строк – до 5 років. Не потребує значної суми за раз. Загальна ціна може перевищувати покупку за готівку.

Факторинг. Для компаній, які продають товари чи послуги з відстрочкою платежу. Кошти отримують за дебіторською заборгованістю, без розрахунку від покупця. У 2026 році запрацювали новий закон і державна програма «Доступний факторинг» зі ставкою 13% річних.

Інвестор або бізнес-партнер. Кошти без кредитних зобов'язань, за частку в бізнесі або від прибутку. Мінуси – тривалі пошуки та переговори, ризик втрати контролю.

Грантове фінансування. Безповоротна допомога з високою конкуренцією та жорсткими умовами. З 01 вересня 2026 року діє програма «Власна справа 2.0». Можна отримати 100-300 тис. грн для старту бізнесу та до 1,5 млн грн на його масштабування.