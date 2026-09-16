Дружина заступника генпрокурора має паспорт РФ: що з’ясували журналісти

Дружина Максима Крима має російський паспорт / © Офіс Генерального прокурора

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Керівництво Офісом Генерального прокурора тимчасово перейшло до заступника очільника відомства Максима Крима, який перебрав на себе управлінські функції після звільнення Руслана Кравченка. При цьому офіційного призначення на посаду виконувача обов’язків не було. Журналісти дізналися, що у дружини Крима, ймовірно, є російський паспорт.

Про це пише «Слідство.Інфо».

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У дружини заступника генпрокурора знайшли російський паспорт: що відомо

Начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яна Гайовська повідомила, що офіційного призначення на посаду виконувача обов’язків генерального прокурора наразі не було.

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«За розподілом обов’язків як заступник генерального прокурора він здійснює відповідні управлінські функції, крім тих повноважень і процесуальних рішень, які законом віднесені виключно до компетенції генерального прокурора», — зазначила Гайовська.

На посаді Максим Крим уже відзначився процесуальними рішеннями. За даними джерел LIGA.net, саме він днями погодив виключення з ЄРДР відомостей про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, яку раніше підписав відсторонений Кравченко.

Водночас навколо самого Максима Крима спалахнув гучний скандал, адже журналісти «Слідства.Інфо» оприлюднили розслідування, згідно з яким дружина посадовця Ганна та її батьки, В’ячеслав і Лариса Юшкови, у квітні 2014 року отримали російське громадянство.

Зокрема, Ганна Крим отримала російський паспорт 2 квітня, а її батьки — 30 квітня того ж року.

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Варто пам’ятати, що після 18 березня 2014 року російська влада розпочала на півострові примусову паспортизацію. Щоб зберегти лише українське громадянство, українці в Криму мали подати заяву про відмову від російського паспорта у спеціальних пунктах міграційної служби.

Ганна Крим — уродженка Севастополя. За наявними даними про перетин кордону, після одержання російського паспорта вона продовжувала відвідувати півострів з материкової частини України, ймовірно, відвідуючи батьків, які залишилися жити в окупованому місті. Останній такий виїзд через Армянськ зафіксовано у жовтні 2015 року.

Журналісти з’ясували, що станом на 2026 рік дані про російський паспорт дружини посадовця все ще залишаються актуальними. Наразі розслідувачам не вдалося з’ясувати, чи анулювала вона цей документ та чи продовжує ним користуватися.

Звільнення генпрокурора Кравченка: останні новини

Нагадаємо, Верховна Рада України 15 вересня 317 голосами народних депутатів звільнила з посади генерального прокурора Руслана Кравченка за поданням президента Володимира Зеленського.

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Це рішення стало кульмінацією гучного антикорупційного скандалу та публічного конфлікту між Офісом генпрокурора, НАБУ та САП. Попри те, що Кравченко називав свою відставку «політичним кроком» і заперечував провину, масштаб зловживань усередині його відомства унеможливив подальше перебування посадовця на чолі ОГП.

Причиною скандалу стала спецоперація НАБУ і САП «Карфаген» щодо «кришування» шахрайських колцентрів та відмивання коштів, у якій головним фігурантом виявився заступник начальника департаменту ОГП Сергій Кропива. Слідство назвало його «правою рукою» Кравченка: Кропива контролював тіньові прибутки, а також курував ремонт в елітному будинку генпрокурора в Козині, виготовлення візи для його дружини та свято в Мадриді.

Після гучного розслідування Кравченко почав війну з очільником НАБУ. Він терміново виїхав за кордон нібито у відрядження і почав публічно атакувати директора НАБУ Семена Кривоноса. Він заявив про підписання підозри Кривоносу через події 2009–2014 років, що стосувалися підроблення документів, можливого фіктивного усиновлення та земельних махінацій, а також повідомив про підозру близькій особі очільника САП Олександра Клименка.

У НАБУ та САП звинувачення назвали «телеграм-підозрою» без процесуальної сили, наголосивши, що Кривонос жодних офіційних документів не отримував, а активізація Кравченка відбулася лише після викриття його оточення. Реагуючи на публічний скандал, який завдавав шкоди міжнародному іміджу України, Володимир Зеленський спочатку відсторонив генпрокурора та закликав парламент негайно його звільнити.

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