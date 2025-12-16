Блогер родом з України отримав російське громадянство під час війни та показав свій новий паспорт

Артур Бабіч / © скриншот з відео

Реклама

Відомий блогер Артур Бабіч, який родом із Дніпропетровської області, отримав російське громадянство.

Зірка Tik Tok остаточно зрадив Україну, чим похвалився у своєму Telegram-каналі. Артур Бабіч отримав російське громадянство та вже навіть встиг похизуватися новеньким паспортом країни-агресорки. Як цинічно зазначив блогер, він обирає саме Росію, яку вважає своїм домом. Артур Бабіч дотримується такої позиції, навіть попри повномасштабну війну, яку на території України розв'язала РФ. Чи не щодня росіяни коять злочини на українських землях та обстрілюють міста та селища, в тому числі й у його рідній Дніпропетровській області. Проте Артур Бабіч все одно обирає "кроваві рублі".

Артур Бабіч

"Друзі, хочу поділитися важливою для мене подією – я отримав російський паспорт. Тепер я офіційно росіянин! Це був непростий шлях, але він багато чого мене навчив. Для мене це не просто документ – це про людей поряд і країну, яку я обрав і вважаю своїм домом", - цинічно видав блогер.

Реклама

Зазначимо, Артур Бабіч ще до початку повномасштабної війни виїхав до Росії, аби будувати там кар'єру. Після 24 лютого 2022 року блогер полетів до США. Проте невдовзі почав жалітися на безгрошів'я та мовні труднощі. Врешті, він повернувся до РФ, де почав вихваляти російську владу, підтримувати війну та навіть заявив про готовність вирушити на службу.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Джонні Депп оскандалився зв'язками з росіянами. Артист зайняв неоднозначну позицію під час війни.