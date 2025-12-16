Зірковий бебі-бум 2025: Леся Нікітюк народила первістка, а Сергій Притула став батьком учетверте

Зірки, в яких 2025 року народились діти / © tsn.ua

Реклама

Редакція сайту ТСН.ua продовжує підбивати підсумки року, що минає.

Раніше ми писали, хто з зірок 2025 року відгуляв весілля. А нині ж пропонуємо пригадати не менш радісні новини – у кого зі знаменитостей сталося поповнення в родині. Наприклад, ведуча Леся Нікітюк цьогоріч стала мамою вперше, а в її колишнього колеги Сергія Притули народилась четверта дитина. Загалом, 2025 року чимало родин стали багатодітними.

Василь Вірастюк

Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк 6 січня знову став батьком. У знаменитості з'явився вже п'ятий син, якого назвали Ярославом. До речі, двох дітлахів Вірастюку народила нинішня обраниця Ірина. У стосунках пари на світ з'явились сини Володимир та Ярослав. Від першого шлюбу нардеп виховує Адама, а від другого – Олега та Олександра.

Реклама

У Василя Вірастюка народився п'ятий син / © instagram.com/vasylvirastyuk

Анна Кошмал

Акторка Анна Кошмал цьогоріч вдруге стала мамою. Знаменитість 11 березня в одному з пологових будинків Києва народила донечку. Артистка разом із чоловіком назвала її Софією. Анна Кошмал також виховує сина, який з'явився на світ 26 червня 2018 року.

Анна Кошмал із донькою / © instagram.com/smorkovkina

SLAVIA

Співачка SLAVIA 8 червня вперше стала мамою. В одному з пологових будинків Житомира на світ з'явився син артистки Лев. Що цікаво, виконавиця офіційно уклала шлюб із батьком своєї дитини, бізнесменом Андрієм Павлюком, за день до пологів.

SLAVIA з чоловіком та сином / © kp.ua

Ірина Геращенко та Сергій Спільняк

Цьогоріч сталося поповнення в родині легкоатлетки Ірини Геращенко та її чоловіка Сергія Спільняка. 11 червня у подружжя народилась донечка, яку вони назвали Діаною. Для Ірини Геращенко ця дитина є першою.

Ірина Геращенко з чоловіком та донькою / © instagram.com/gerashchenkoi

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук

Неабияк здивувала змінами в особистому житті ведуча Леся Нікітюк. 16 червня знаменитість розсекретила вагітність. Проте, як виявилось, зробила вона це після пологів. Леся Нікітюк 15 червня народила первістка від нареченого, військового Дмитра Бабчука. Закохані назвали сина Оскаром.

Реклама

Леся Нікітюк із нареченим та сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Андрій Джеджула

Шоумен Андрій Джеджула 22 червня став багатодітним батьком. У ведучого народилась донечка Емілія. Маму дівчинки Джеджула поки що приховує, проте відомо, що пара перебуває в шлюбі. Для ведучого ця дитина стала третьою. Від стосунків з артисткою Сантою Дімопулос він виховує сина Даніеля, від блогерки Юлії Леус – доньку Аделіну.

Андрій Джеджула з донькою Емілією / © instagram.com/djedjula

Сергій Притула та Катерина Сопельник

Нині волонтер, а в минулому ведучий Сергій Притула 1 серпня став батьком учетверте. Знаменитість ретельно приховував новину про поповнення в родині. Лише після пологів дружини Катерини Сопельник волонтер розсекретив радісну звістку. На світ з'явився син Притули, якого назвали Марком. Також волонтер із дружиною виховує доньок Соломію та Сефанію. Від першого шлюбу в Сергія Притули є син Дмитро.

Сергій Притула з новонародженим сином / © instagram.com/siriy_ua

СолоХа

20 серпня українська співачка СолоХа народила третю дитину. На світ з'явився син артистки, якого вона назвала Акімом. Також виконавиця виховує доньку Євлалію. Дівчинка народилась в нинішньому шлюбі артистки. Від колишнього чоловіка СолоХа виховує доньку Аріану.

СолоХа з новонародженим сином / © instagram.com/soloha_official

Юлія Думанська та Григорій Козловський

Подружжя стало багатодітними батьками. 25 серпня співачка Юлія Думанська народила третю дитину. На світ з'явився хлопчик, якого батьки назвали Тадеєм. Також подружжя виховує 7-річну Діану та 5-річного Ярему.

Реклама

Чоловік Юлії Думанської з їхнім новонародженим сином / © instagram.com/julia_dumanska

Ріанна та A$AP Rocky

Барбадоська співачка Ріанна теж цьогоріч стала багатодітною матусею. В артистки 13 вересня народилась довгоочікувана донечка, яку вона назвала Рокі. Також виконавиця виховує двох синів – 3-річного Різза та 2-річного Райота. Батько дітей Ріанни – американський репер A$AP Rocky.

Ріанна з донькою / © instagram.com/badgalriri

Інна Шевченко та Лоран Жаві

Ведуча тривалий час не могла завагітніти. 2025 року це нарешті сталося. Інна Шевченко у віці 47 років народила сина від чоловіка-француза Лорана Жаві. Пологи ведучої минули у Франції, їй робили кесарів розтин. Врешті, хлопчик з'явився на світ 3 жовтня. Його назвали Матісом.

Інна Шевченко з чоловіком та сином / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Вікторія Білан та Володимир Ращук

У родині українських акторів Вікторії Білан та Володимира Ращук теж цьогоріч поповнення. 5 жовтня на світ з'явився син подружжя, якого назвали Яремою. Вікторія Білан народжувала у віці 47 років. Для артистки ця дитина стала другою, адже вона виховує вже дорослу доньку Катерину.

Вікторія Білан та Володимир Ращук із новонародженим сином / © instagram.com/vikki.bilan

ROXOLANA

Реклама

Цьогоріч сталося поповнення в родині 28-річної співачки ROXOLANA. 5 листопада виконавиця повідомила, що народила первістку. Артистка стала мамою дівчинки Софії.

ROXOLANA з донькою / © instagram.com/roxolanas

Євген Синельников

Режисер Євген Синельников 24 листопада повідомив, що став батьком вдруге. На світ з'явилась донька знаменитості, яку він із дружиною назвав Марією. Від першого шлюбу в Євгена Синельникова є син Олексій.

Євген Синельников із новонародженою донькою / © instagram.com/synelnykov_yevgen

На жаль, 2025 рік не минув без втрат. Раніше ми писали, хто з українських та світових знаменитостей помер цього року.