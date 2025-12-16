- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 602
- Час на прочитання
- 4 хв
Зірковий бебі-бум 2025: Леся Нікітюк народила первістка, а Сергій Притула став батьком учетверте
Цьогоріч чимало зіркових родин стали багатодітними.
Редакція сайту ТСН.ua продовжує підбивати підсумки року, що минає.
Раніше ми писали, хто з зірок 2025 року відгуляв весілля. А нині ж пропонуємо пригадати не менш радісні новини – у кого зі знаменитостей сталося поповнення в родині. Наприклад, ведуча Леся Нікітюк цьогоріч стала мамою вперше, а в її колишнього колеги Сергія Притули народилась четверта дитина. Загалом, 2025 року чимало родин стали багатодітними.
Василь Вірастюк
Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк 6 січня знову став батьком. У знаменитості з'явився вже п'ятий син, якого назвали Ярославом. До речі, двох дітлахів Вірастюку народила нинішня обраниця Ірина. У стосунках пари на світ з'явились сини Володимир та Ярослав. Від першого шлюбу нардеп виховує Адама, а від другого – Олега та Олександра.
Анна Кошмал
Акторка Анна Кошмал цьогоріч вдруге стала мамою. Знаменитість 11 березня в одному з пологових будинків Києва народила донечку. Артистка разом із чоловіком назвала її Софією. Анна Кошмал також виховує сина, який з'явився на світ 26 червня 2018 року.
SLAVIA
Співачка SLAVIA 8 червня вперше стала мамою. В одному з пологових будинків Житомира на світ з'явився син артистки Лев. Що цікаво, виконавиця офіційно уклала шлюб із батьком своєї дитини, бізнесменом Андрієм Павлюком, за день до пологів.
Ірина Геращенко та Сергій Спільняк
Цьогоріч сталося поповнення в родині легкоатлетки Ірини Геращенко та її чоловіка Сергія Спільняка. 11 червня у подружжя народилась донечка, яку вони назвали Діаною. Для Ірини Геращенко ця дитина є першою.
Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук
Неабияк здивувала змінами в особистому житті ведуча Леся Нікітюк. 16 червня знаменитість розсекретила вагітність. Проте, як виявилось, зробила вона це після пологів. Леся Нікітюк 15 червня народила первістка від нареченого, військового Дмитра Бабчука. Закохані назвали сина Оскаром.
Андрій Джеджула
Шоумен Андрій Джеджула 22 червня став багатодітним батьком. У ведучого народилась донечка Емілія. Маму дівчинки Джеджула поки що приховує, проте відомо, що пара перебуває в шлюбі. Для ведучого ця дитина стала третьою. Від стосунків з артисткою Сантою Дімопулос він виховує сина Даніеля, від блогерки Юлії Леус – доньку Аделіну.
Сергій Притула та Катерина Сопельник
Нині волонтер, а в минулому ведучий Сергій Притула 1 серпня став батьком учетверте. Знаменитість ретельно приховував новину про поповнення в родині. Лише після пологів дружини Катерини Сопельник волонтер розсекретив радісну звістку. На світ з'явився син Притули, якого назвали Марком. Також волонтер із дружиною виховує доньок Соломію та Сефанію. Від першого шлюбу в Сергія Притули є син Дмитро.
СолоХа
20 серпня українська співачка СолоХа народила третю дитину. На світ з'явився син артистки, якого вона назвала Акімом. Також виконавиця виховує доньку Євлалію. Дівчинка народилась в нинішньому шлюбі артистки. Від колишнього чоловіка СолоХа виховує доньку Аріану.
Юлія Думанська та Григорій Козловський
Подружжя стало багатодітними батьками. 25 серпня співачка Юлія Думанська народила третю дитину. На світ з'явився хлопчик, якого батьки назвали Тадеєм. Також подружжя виховує 7-річну Діану та 5-річного Ярему.
Ріанна та A$AP Rocky
Барбадоська співачка Ріанна теж цьогоріч стала багатодітною матусею. В артистки 13 вересня народилась довгоочікувана донечка, яку вона назвала Рокі. Також виконавиця виховує двох синів – 3-річного Різза та 2-річного Райота. Батько дітей Ріанни – американський репер A$AP Rocky.
Інна Шевченко та Лоран Жаві
Ведуча тривалий час не могла завагітніти. 2025 року це нарешті сталося. Інна Шевченко у віці 47 років народила сина від чоловіка-француза Лорана Жаві. Пологи ведучої минули у Франції, їй робили кесарів розтин. Врешті, хлопчик з'явився на світ 3 жовтня. Його назвали Матісом.
Вікторія Білан та Володимир Ращук
У родині українських акторів Вікторії Білан та Володимира Ращук теж цьогоріч поповнення. 5 жовтня на світ з'явився син подружжя, якого назвали Яремою. Вікторія Білан народжувала у віці 47 років. Для артистки ця дитина стала другою, адже вона виховує вже дорослу доньку Катерину.
ROXOLANA
Цьогоріч сталося поповнення в родині 28-річної співачки ROXOLANA. 5 листопада виконавиця повідомила, що народила первістку. Артистка стала мамою дівчинки Софії.
Євген Синельников
Режисер Євген Синельников 24 листопада повідомив, що став батьком вдруге. На світ з'явилась донька знаменитості, яку він із дружиною назвав Марією. Від першого шлюбу в Євгена Синельникова є син Олексій.
На жаль, 2025 рік не минув без втрат. Раніше ми писали, хто з українських та світових знаменитостей помер цього року.