Наталія Могилевська ніжно привітала доньку з 14-річчям і розсекретила особливий подарунок їй

Наталія Могилевська

Українська співачка Наталія Могилевська повідомила про неабияк важливе свято в її родині.

У старшої доньки артистки був день народження. Мішель виповнилось вже 14 років. У своєму Instagram співачка показала відео, як вітала доньку та як вони із родиною відсвяткували.

Наталія Могилевська відповідально поставилась до дня народження Мішель. Артистка прикрасила будинок різноманітними повітряними кульками, серед який був напис "З днем народження". Також підлітка отримала подарунки від мами, тата та молодшої сестрички Софії. Та, як зазначила Могилевська, один із презентів був особливим. У Мішель є талісман у вигляді горішка. Тож, вони подарували їй срібну підвіску, куди вона зможе покласти амулет.

"З днем народження, моя люба Мішель! Найпрекрасніша моя дівчинка в світі! Відсвяткували прекрасно. Мішель отримала декілька подарунків - від тата, від мене, від Соні. Але один став для неї особливим! Це прикраса, яку я замовила спеціально для неї. У Мішель є маленький горішок, який вона вважає своїм талісманом. Саме для нього я зробила срібну прикрасу, щоб він міцно тримався і завжди був поруч", - поділилась артистка.

Наталія Могилевська святкувала день народження старшої доньки в родинному колі. Вони влаштували барбекю на подвір'ї та посмажили м'ясо з овочами. Саме таким і був святковий стіл.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська хизувалась спортивними досягненнями старшої доньки. Дівчинка посіла перше місце у змаганнях, за що зіркова мама потішила її сюрпризом.