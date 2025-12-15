Донька Олі Полякової вперше везе чоловіка-іноземця до України та похвалилась його знаннями мови

Маша Полякова з чоловіком-іноземцем / © instagram.com/mashapolyakova

Старша донька української співачки Олі Полякової вперше везе свого чоловіка-іноземця Едена Пассареллі до України.

З обранцем блогерка Маша Полякова познайомилась у США. Там між ними швидко закрутився роман, який переріс у заручини та безпосередньо шлюб. Якщо ж Маша знайома з батьками коханого, то він з її – особисто ні, лише через відеозв'язок. Тож, на новорічні свята донька Олі Полякової вирішила виправити цю ситуацію.

Маша везе чоловіка до України. Ба більше, виявляється, вона вже й встигла Едена українізувати. Полякова-молодша запитувала чоловіка, чи радий він, що їде до України та познайомиться з її мамою й татом. На що коханий Маші радісною відповідав "так".

Маша Полякова з чоловіком-іноземцем / © instagram.com/marypoppers1

До речі, поїздка подружжя до України не минає без казусів. Маша пожалілась, що вони не встигли дістатися на літак до Варшави, а на наступний треба чекати чотири години. Блогерка сподівається встигнути на потяг, який вже везтиме їх до України.

"Ми не встигли на наш літак до Варшави. Тепер чекаємо десь чотири години на новий літак. Будемо намагатися встигнути на потяг", - побідкалась донька співачки.

Нагадаємо, Маша Полякова уклала шлюб з Еденом Пассареллі в середині липня. Редакція ТСН.ua писала про це у підсумковому матеріалі, де ми зібрали всі зіркові весілля 2025 року.