Наталка Денисенко підтвердила роман із Савранським і публічно зізналась йому в коханні

Манекенник теж висловився про свої почуття до артистки.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський

Українська акторка Наталка Денисенко підтвердила роман із манекенником Юрієм Савранським.

Артистка це зробила доволі промовистими словами. Так, після інтерв'ю Маші Єфросиніній на знаменитість посипався шквал гейту. Наталка Денисенко не стала мовчати і виклала свою позицію щодо критики.

Акторка опублікувала допис в Instagram, де чітко окреслила свої кордони. Першою чергою знаменитість подякувала тим, хто її підтримав. А гейтерам артистка відповіла, що інтерв'ю взагалі було сповнене поваги до минулого. Окрім того, вона наголосила, що живе своє життя так, як вважає за потрібне і не збирається відповідати чиїмось очікуванням.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Я - звичайна земна людина, зі своїм особливим характером, енергією, долею, зі своїми помилками і випробуваннями, яка живе своє життя. Витримуйте мою долю! Я нічого вам не винна. Моє життя я маю право проживати саме так, як я вважаю за потрібне", - відрізала акторка.

У коментарях під дописом Наталку Денисенко підтримав Юрій Савранський, з яким їй приписують роман. Манекенник публічно зізнався їй у коханні, написавши: "Все буде добре! Кохаю тебе!". Тим часом Наталка Денисенко відповіла взаємністю. Таким чином парочка підтвердила свої почуття одне до одного і дала зрозуміти, що між ними дійсно дещо більше, аніж просто дружба.

Наталка Денисенко та Юрій Савраснький зізнались у коханні одне до одного / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, на Наталку Денисенко посипалась критика після її інтерв'ю Маші Єфросиніній, де серед іншого вона висловилась про шлюб з Андрієм Федінчиком та причини їхнього розлучення. Після прем'єри цього випуску неочікувано не стрималась акторка Ксенія Мішина. Вона різко дорікнула Денисенко в брехні та попросила вибачення у Федінчика.

