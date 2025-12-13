Максим Галкін за день до смерті Степана Гіги заспівав його хіт і визнав улюбленим співаком

Максим Галкін, Степан Гіга

Російський гуморист Максим Галкін, який публічно підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ, напередодні смерті Степана Гіги виконав одну з найвідоміших пісень українського артиста.

Виступ відбувся в межах гастрольного туру Галкіна в Таллінні. У програмі вечора було не лише гумористичне шоу, а й демонстрація знань української мови. Шоумен поділився деталями свого навчання української мови, зазначивши, що займається з викладачкою з України та поступово переходить на сучасну лексику. Артист звернувся до публіки українською, попри те, що в залі переважали іноземці, а українців було небагато.

Після розповіді про вивчення мови Максим Галкін заспівав хіт народного артиста України Степана Гіги «Цей сон». До слова, на той момент співак перебував у лікарні Львова, а вже наступного дня стало відомо про його смерть у віці 66 років. Галкін зі сцени зізнався, що Степан Гіга є його улюбленим українським виконавцем.

«Хотів освіжити свої знання, тому вивчаю українську мову з вчителькою з України, викладачкою й носійкою мови. Це дуже складно, бо викладачі постійно відмовляються від слів, що використовувалися за радянського періоду. Наприклад, це вже не „фотографія“, а краще казати „світлина“. А зараз я намагаюсь не забути слова й хочу заспівати вам пісню мого улюбленого співака. Обожнюю цю пісню! Це буде Степан Гіга», — зазначив зі сцени Галкін і виконав «Цей сон».

