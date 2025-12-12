"Танці з зірками" розсекретили імена одразу вісьмох ведучих благодійного спецвипуску

"Танці з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Нарешті розсекретили ведучих благодійного спецвипуску "Танців з зірками". Відповідальну місію довірили одразу вісьмом знаменитостям.

У спецвипуску глядачі побачать незмінного ведучого ще від часів перших сезонів шоу "Танці з зірками", що вийшло в ефір 1+1 майже два десятиліття тому, – Юрія Горбунова. Його поява на паркеті додасть знайомої атмосфери свята, і глядачам буде приємно знову спостерігати за шоуменом, з яким пов'язано стільки теплих спогадів на проєкті.

"Повернення "Танців" є надзвичайно важливим. Адже це та емоція, яка допомагає всім вижити. Дуже радий, що проєкт повертається", - прокоментував Горбунов.

Юрій Горбунов / © пресслужба каналу "1+1"

Ведучою ред-руму стане Іванна Онуфрійчук – телеведуча, яку глядачі добре знають за участю в попередніх двох сезонах "Танців з зірками". Саме вона зустрічатиме зіркові пари після їхніх виступів, першою дізнаватиметься про емоції, хвилювання та враження учасників, а також ділитиметься з глядачами моментами, які зазвичай лишаються поза кадром.

Іванна Онуфрійчук / © пресслужба каналу "1+1"

Також глядачі побачать улюблених зірок на балконі "Танців з зірками", більшість з яких свого часу виходили на паркет в ролі зіркових учасників.

Катерина Осадча – ведуча "1+1 Україна", проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти", одна з найвпізнаваніших телеведучих країни, чий багаторічний досвід, соціальні ініціативи та активна гуманітарна діяльність зробили її голосом важливих суспільних тем.

Катерина Осадча / © пресслужба каналу "1+1"

Маша Єфросиніна – телеведуча, інфлуєнсерка та громадська діячка, чиї проєкти надихають і підтримують мільйони українців. Співзасновниця "Фонду Маша", що допомагає жінкам і дітям відновитися після пережитої війною травми. Учасниця "Танців з зірками" 2018 року.

Маша Єфросиніна / © пресслужба каналу "1+1"

Тарас Цимбалюк – популярний український актор театру та кіно. Окрім творчості, артист активно займається волонтерством і суспільною діяльністю. Учасник "Танців з зірками" 2020 року.

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Олександра Заріцька – солістка гурту KAZKA, учасниця восьмого сезону шоу "Танці з зірками".

Олександра Заріцька / © пресслужба каналу "1+1"

Юлія Саніна – співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss, суперфіналістка сьомого сезону "Танців з зірками".

Юлія Саніна / © пресслужба каналу "1+1"

Анна Різатдінова – гімнастка, чемпіонка світу та призерка Олімпійських ігор 2016 року. Засновниця академії художньої гімнастики. Фіналістка "Танців з зірками" 2019 року.

Анна Різатдінова / © пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, спеціальний передноворічний випуск "Танці з зірками. Рух до життя", який вийде в ефір на каналі "1+1 Україна" 28 грудня о 20:00, цьогоріч отримав особливу місію – допомогти зібрати кошти для сучасного центру воєнної травми Superhumans Center – на організацію прицільної евакуації поранених бійців з передової, щоб вони якомога швидше отримали необхідну медичну допомогу у стерильних операційних центру.