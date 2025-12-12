"Танцы со звездами" рассекретили имена сразу восьмерых ведущих благотворительного спецвыпуска

"Танцы со звездами" / © пресс-служба канала "1+1"

Наконец-то рассекретили ведущих благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами". Ответственную миссию доверили сразу восьми знаменитостям.

В спецвыпуске зрители увидят неизменного ведущего еще со времен первых сезонов шоу "Танцы со звездами", вышедшего в эфир 1+1 почти два десятилетия назад, - Юрия Горбунова. Его появление на паркете добавит знакомой атмосферы праздника, и зрителям будет приятно снова наблюдать за шоуменом, с которым связано столько теплых воспоминаний на проекте.

"Возвращение "Танцев" является чрезвычайно важным. Ведь это та эмоция, которая помогает всем выжить. Очень рад, что проект возвращается", - прокомментировал Горбунов.

Юрий Горбунов / © пресслужба каналу "1+1"

Ведущей ред-рума станет Иванна Онуфрийчук - телеведущая, которую зрители хорошо знают по участию в предыдущих двух сезонах "Танцев со звездами". Именно она будет встречать звездные пары после их выступлений, первой узнавать об эмоциях, волнениях и впечатлениях участников, а также делиться со зрителями моментами, которые обычно остаются за кадром.

Иванна Онуфрийчук / © пресслужба каналу "1+1"

Также зрители увидят любимых звезд на балконе "Танцев со звездами", большинство из которых в свое время выходили на паркет в роли звездных участников.

Екатерина Осадчая - ведущая "1+1 Украина", проектов "Голос країни" и "Голос. Діти", одна из самых узнаваемых телеведущих страны, чей многолетний опыт, социальные инициативы и активная гуманитарная деятельность сделали ее голосом важных общественных тем.

Екатерина Осадчая / © пресслужба каналу "1+1"

Маша Ефросинина - телеведущая, инфлуенсер и общественный деятель, чьи проекты вдохновляют и поддерживают миллионы украинцев. Соучредитель "Фонда Маша", который помогает женщинам и детям восстановиться после пережитой войной травмы. Участница "Танцев со звездами" 2018 года.

Маша Ефросинина / © пресслужба каналу "1+1"

Тарас Цымбалюк - популярный украинский актер театра и кино. Кроме творчества, артист активно занимается волонтерством и общественной деятельностью. Участник "Танцев со звездами" 2020 года.

Тарас Цымбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Александра Зарицкая - солистка группы KAZKA, участница восьмого сезона шоу "Танцы со звездами".

Александра Зарицкая / © пресслужба каналу "1+1"

Юлия Санина - певица, фронтвумен группы The Hardkiss, суперфиналистка седьмого сезона "Танцев со звездами".

Юлия Санина / © пресслужба каналу "1+1"

Анна Ризатдинова - гимнастка, чемпионка мира и призер Олимпийских игр 2016 года. Основательница академии художественной гимнастики. Финалистка "Танцев со звездами" 2019 года.

Анна Ризатдинова / © пресслужба каналу "1+1"

Отметим, специальный предновогодний выпуск "Танцы со звездами. Движение к жизни", который выйдет в эфир на канале "1+1 Украина" 28 декабря в 20:00, в этом году получил особенную миссию - помочь собрать средства для современного центра военной травмы Superhumans Center - на организацию прицельной эвакуации раненых бойцов с передовой, чтобы они как можно скорее получили необходимую медицинскую помощь в стерильных операционных центра.