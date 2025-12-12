- Дата публикации
В Сети сообщили о беременности Алины Гросу: команда певицы прокомментировала слухи
Якобы Алину Гросу застали с заметно округлившимся животиком. Именно это и вызвало слухи, что артистка в положении.
Команда украинской певицы Алина Гросу впервые прокомментировала слухи, что она беременна первенцем.
Такие сплетни возникли не на пустом месте. Блогер-сплетник Богдан Беспалов слил фото, на которых запечатлена девушка, внешне полностью напоминающая Алину Гросу, с заметно округлившимся животиком. Артистку якобы застали в одном из супермаркетов США, где она сейчас живет.
Алина Гросу пока воздерживается от комментариев. На слухи отреагировала "24 Каналу" команда исполнительницы, которая ничего не подтверждала, но и не опровергала.
"Официально ничего по этому поводу не комментируем", - говорится в сообщении.
Отметим, если Алина Гросу и действительно беременна, то этот ребенок станет для нее первым. Известно, что певица сейчас замужем. Артистка не показывает полностью своего мужа. Однако уже давно выяснилось, что исполнительница вышла замуж за российского актера Романа Полянского, с которым начала встречаться еще задолго до полномасштабной войны.
