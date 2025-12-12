ТСН у соціальних мережах

44-річна зірка "Коли ми вдома" вперше стала мамою і показала крихітну донечку

Альона Алимова повідомила про кардинальні зміни в особистому житті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Альона Алимова

Альона Алимова / © instagram.com/alymova_alyona

Зірка комедійного серіалу "Коли ми вдома", українська акторка Альона Алимова вперше стала мамою.

Радісною новиною 44-річна артистка поділилась в Instagram. Знаменитість особливо не афішувала свою вагітність. Лише на початку грудня Алимова опублікувала в Instagram ролик, на якому вона займалася йогою і при цьому демонструвала доволі округлий вагітний животик.

Альона Алимова вагітна / © instagram.com/alymova_alyona

Альона Алимова вагітна / © instagram.com/alymova_alyona

Та яке ж було здивувала, коли наприкінці відео акторка показалась вже із крихітною донечкою. Щоправда, дівчинка на кадрах була не геть маля, тож можна зробити висновок, що Алимова вже давно народила.

Пологи акторки минули в Ізраїлі. Знаменитість також поділилась, що народжувала без епідуральної анестезії.

Альона Алимова з донькою / © instagram.com/alymova_alyona

Альона Алимова з донькою / © instagram.com/alymova_alyona

До речі, для знайомих та прихильників Альони Алимової новина про її вагітність і пологи стала сюрпризом. У коментарях вони вітали з поповненням в родині та зізнавались, що дійсно здивовані.

Нагадаємо, нещодавно австралійська акторка Ребел Вілсон зізналась, що стане мамою вдруге. Дружина артистки вагітна.

