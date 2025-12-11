Олексій Суханов розкрив подробиці першого шлюбу: який вигляд мала його ексдружина і причина розриву

Олексій Суханов / © скриншот з відео

Відомий телеведучий Олексій Суханов відверто поділився подробицями про свої стосунки з колишньою дружиною Ольгою та зізнався, які помилки призвели до розлучення.

Раніше у Мережі було відомо лише про те, що офіційно шоумен був одружений один раз з росіянкою на ім’я Ольга. Вони познайомилися на старті кар’єри журналіста та їхній шлюб 2016 року розпався. Цього разу Олексій зробив виключення і розповів, що разом вони були протягом 13 років. За словами Суханова, саме кохання дружини стало причиною їхнього весілля.

«Я ніколи не мав на думці, що треба одружитися. У мене не було такого. Одружився, бо Олічка того хотіла. І це дуже добре. Вона кохала і я це відчував. А коли я це розумів, то як же я міг відмовити. У нас були довірливі стосунки. 13 років були разом. У неї нове життя і я щасливий. Я дуже вдячний і поважаю цю людину. Вдячний їй за кожну мить, яку вона присвятила мені. Єдине, що заспокоює мене і її — досвід», — поділився в інтерв’ю Славі Дьоміну зірка.

Олексій Суханов з ексдружиною Ольгою / © скриншот з відео

Суханов говорить, що причиною розлучення була низка непорозумінь. У їхні подробиці він не став вдаватися. Утім, визнав, що його провини все ж таки більше у тому, що шлюб розпався. Тим не менш, відтоді ведучий переглянув своє минуле та засвоїв певні уроки.

«Вона терпіла мене. Бо у мене вкрай поганий характер, я козеріг. Якби ми були такими розумними, як зараз, то тоді б не наробили помилок. Я робив помилки. Можу сказати, що зараз у багатьох моментах би так не вчинив. Коли людина тебе кохає та цінує — величезне щастя, яке треба берегти. Мені здається я зробив роботу над помилками», — наголосив Олексій.

Олексій Суханов / © скриншот з відео

Крім того, знаменитість пояснив, чому за роки роману у нього з Ольгою не народилися діти. За словами Суханова, цьому посприяло тодішнє скрутне фінансове становище. Він зізнається, що шкодує про те, що тоді не міг собі дозволити стати батьком.

«У мене не було таких прибутків, щоб я міг дозволити стати батьком. Мене так виховали — я не міг повісити свою дитину на когось. Це моя відповідальність. Шкодую, що не було дітей, бо не було для цього необхідних обставин», — пояснив телеведучий.

