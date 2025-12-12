Велика Британія готується до війни: міністр розкрив деталі

Міністр збройних сил Великої Британії Ал Карнс / © Getty Images

Велика Британія «швидко розробляє» плани повної підготовки країни до можливого початку війни, наголошуючи на ролі всього суспільства у великому конфлікті. Уряд модернізує військову розвідку та готує нову доктрину для мобілізації нації, аби стримати загрозу та захистити територію.

Про це заявив міністр збройних сил Британії Ал Карнс, повідомляє Sky News.

За словами Карнса, Велика Британія працює над тим, щоб у максимально стислі терміни підготувати країну до можливого військового конфлікту. Пояснюючи, що у разі масштабної війни вирішальними стануть не лише військові, міністр підкреслив, що армія, флот і авіація реагують на кризи, але «війни виграють суспільства, промисловість та економіки».

«Тінь війни знову стукає у двері Європи. Це реальність. Ми маємо бути готові стримати її», — наголосив Карнс.

Його слова пролунали після заяви генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який закликав європейські країни готуватися до потенційного зіткнення з Росією, масштабного як ті, що «пережили наші дідусі та прадідусі».

Деталі про підготовку Британії до війни

На тлі цього Лондон повідомив про понад 50-відсоткове зростання ворожої розвідувальної активності проти британських збройних сил та Міноборони за останній рік. До можливих джерел загроз відносять Росію, Китай, Іран і Північну Корею.

Британський уряд створює новий контррозвідувальний підрозділ у сфері оборони для посилення можливостей виявлення та припинення діяльності спецслужб противників.

Крім того, відбувається реорганізація військової розвідки: структури армії, флоту, повітряних сил і оборонну розвідку об’єднують у нову систему у Служби військової розвідки. Її абревіатура англійською «MI» співзвучна з MI5 і MI6.

Карнс разом із міністеркою оборони Льюїз Сандер-Джонс та журналістами відвідав секретну розвідувальну базу RAF Wyton, де було оголошено про реформи. Та, за його словами, підготовка армії — це лише одна частина ширшої стратегії.

Роль суспільства

У Франції вже попереджають громадян про ризики масштабної війни з Росією. На цьому тлі видання запитало у Карнса, чи слід Британії відвертіше говорити суспільству про потенційні жертви.

«Ми ведемо величезну роботу разом із [Міноборони], Кабінетом міністрів — це підхід всього суспільства, розуміння того, що таке конфлікт і яка роль кожної людини в разі війни та підготовки до неї», — відповів міністр збройних сил.

«Колективно — яка роль кожного, якщо ми опинимося в екзистенційній кризі, що людям потрібно знати, що вони мають і не мають робити, і як ми мобілізуємо націю для підтримки військових дій? Йдеться не лише про розгортання армії, а й про захист кожного сантиметра нашої території. Ця робота триває, вона швидко розвивається. Ми маємо рухатися якомога швидше, щоб це зміцнити», — додав Карнс.

Історично у Британії існувала розгалужена система переходу від мирного часу до війни — так звана «Книга воєнного часу», яка описувала дії для всіх секторів життя: від військових і поліції до шкіл, медзакладів та навіть музеїв. Після завершення Холодної війни її скасували як надто затратну.

Тепер коментарі Карнса натякають, що оновлена версія цієї концепції може повернутися. За його словами, важливо також пояснювати людям зміну безпекової ситуації. Багато британців не усвідомлюють рівень загрози, попри війну Росії проти України та її вплив на ціну пального.

«Ми повинні донести це людям, не для того, щоб налякати їх, а щоб вони реально розуміли, звідки походять загрози та чому оборона і комплексний суспільний підхід мають таке значення», — зазначив міністр.

Нагадаємо, за даними The Guardian, Британія стала головним «суперником Кремля» в пропагандистській війні, витіснивши США. Москва звинувачує Лондон у плануванні ударів дронами по аеродромах РФ, підриві «Північного потоку», керівництві «терористичними» рейдами та навіть спробі вербування російських пілотів для викрадення літака з ракетою «Кинжал». Експерти пояснюють це тим, що після відновлення контактів з президентом США Дональдом Трампом, Росія не може критикувати Вашингтон, тому звинувачує «найближчих — британців».

До слова, напередодні Рютте заявив, що НАТО є «наступною ціллю Росії» і вже перебуває в зоні ризику. Він закликав союзників негайно готуватися до подальшої ескалації. Генсек Альянсу підкреслив, що оборонні витрати та виробництво країн НАТО мають стрімко зростати.