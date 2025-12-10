- Дата публікації
"Відповідь готова": Лавров висловився про можливу війну з Європою
Москва відповість на розміщення іноземних військ в Україні та на експропріацію російських активів.
Росія “не має наміру воювати з Європою і навіть не розглядає таких думок”.
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи безпекову ситуацію на континенті.
Водночас він підкреслив, що Москва відповість на будь-яке рішення щодо відправки іноземних військових контингентів до України — відповідь “вже готова”. За його словами, це також стосується можливих рішень щодо експропріації російських активів у ЄС чи інших країнах Заходу.
Лавров також традиційно звинуватив Євросоюз у “політичній сліпоті” та заявив, що європейські держави нібито “тішать себе ілюзіями щодо можливості перемоги над Росією”.
Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін зробив гучну заяву, погрожуючи європейським країнам “катастрофічними наслідками” у разі початку військового конфлікту з Росією.