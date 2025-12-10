ТСН у соціальних мережах

"Відповідь готова": Лавров висловився про можливу війну з Європою

Москва відповість на розміщення іноземних військ в Україні та на експропріацію російських активів.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

Росія “не має наміру воювати з Європою і навіть не розглядає таких думок”.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи безпекову ситуацію на континенті.

Водночас він підкреслив, що Москва відповість на будь-яке рішення щодо відправки іноземних військових контингентів до України — відповідь “вже готова”. За його словами, це також стосується можливих рішень щодо експропріації російських активів у ЄС чи інших країнах Заходу.

Лавров також традиційно звинуватив Євросоюз у “політичній сліпоті” та заявив, що європейські держави нібито “тішать себе ілюзіями щодо можливості перемоги над Росією”.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін зробив гучну заяву, погрожуючи європейським країнам “катастрофічними наслідками” у разі початку військового конфлікту з Росією.

