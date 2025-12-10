Не ставте зарядну станцію в цих місцях: цих небезпечних помилок припускаються майже всі

EcoFlow

На тлі регулярних відключень світла портативні зарядні станції стали необхідністю для багатьох родин. Однак експерти наголошують: неправильне розміщення цієї техніки може створити серйозні ризики, тому важливо знати, де встановлювати її заборонено.

Про це повідомило видання Gazeta.ua.

Найбільшу небезпеку становлять зони з підвищеною вологістю. Ванна кімната, місце біля кухонної мийки, вогкі підвали або гаражі без належної вентиляції — це простори, де вода чи конденсат легко потрапляють всередину корпусу. Навіть невелика кількість вологи може спричинити коротке замикання, що здатне призвести до пожежі або повної несправності пристрою.

Не рекомендується розташовувати станцію й у місцях із різкими перепадами температури. Узимку неопалюваний балкон швидко охолоджує батарею, що знижує її ємність та ефективність. Спека влітку прискорює нагрівання та пришвидшує деградацію акумулятора. Фахівці радять дотримуватися температурного діапазону 10–25 °C, оскільки саме в цих умовах техніка працює стабільно й безпечно. Підвіконня, куди тривалий час потрапляють прямі сонячні промені, також не підходить — перегрів збільшує ризик пошкодження батареї.

Окрема група ризику — нестійкі поверхні або зони активного руху. Розміщення станції на хитких полицях, на краю столу або у місцях, де граються діти чи бігають домашні тварини, підвищує ймовірність падіння. Навіть якщо після удару пристрій має неушкоджений вигляд, всередині можуть виникнути мікротріщини чи порушення ізоляції, які проявляться з часом.

Для надійної експлуатації важливо також контролювати потужність підключених приладів. Перевищення допустимого навантаження провокує перегрів і впливає на строк служби станції. Виробники наголошують на необхідності використовувати лише оригінальні або рекомендовані кабелі, оскільки несертифіковані можуть створити додаткові ризики для акумулятора.

Не радять і повністю розряджати батарею, адже це поступово зменшує її ресурс. У разі поламок користувачам варто звертатися винятково до сервісних центрів. Самостійне втручання або розбирання корпусу може бути небезпечним і призвести до ще серйозніших пошкоджень.

Нагадаємо, інженери попереджали про небезпеку зарядних станцій: неправильне використання або неякісні акумулятори можуть призвести до перегрівання, займання і навіть вибуху.