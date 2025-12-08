Українці масово виїжджають за кордон: у ДПСУ пояснили ситуацію

Реальна статистика свідчить про зниження пасажиропотоку

Реклама

У Держприкордонслужбі спростували інформацію про нібито масовий виїзд українців за кордон. Реальна статистика чітко демонструє, що почалося зниження пасажиропотоку.

Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Власне не знаю, на чому базуються поширені дані, тому що якщо говорити про перетин кордону, то навпаки за останній час пасажиропотік суттєво знизився, а якщо розглядати по місяцях, тобто перевагу і на в’їзд, і суттєво, це зокрема протягом липня-серпня», — сказав Андрій Демченко.

Реклама

Представник ДПСУ пояснив, що загальна динаміка протягом осінніх місяців знижувалась. Наразі, за його даними, пасажиропотік є найменшим за останні три місяці.

«У будні дні перетинає кордон близько 70 тисяч громадян, це сукупно в обох напрямках. У вихідні зараз пасажиропотік коливається на рівні не більше 90 тисяч перетинів, хоча ще місяць тому, наприклад, навіть у вихідні пасажиропотік перевищував 90 тисяч перетинів кордону», — додав Демченко.

Раніше повідомлялося, що заяви британського видання The Telegraph про масовий виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років з України не відображають реального стану речей. Йдеться про цифру близько 100 тисяч осіб, які нібито залишили країну за останні два місяці.

НБУ, посилаючись на дані ООН та Євростату, повідомляє, що від 3 жовтня до 14 листопада 2025 року з України виїхали майже стільки ж людей, скільки за попередні 9 місяців.