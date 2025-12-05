Прикордонники зробили важливе повідомлення про Святого Миколая: фото

Святий Миколай на кордоні України / © Держприкордонслужба

Увечері в п’ятницю, 5 грудня, через пункт пропуску «Рава-Руська» прибув Святий Миколай. Перетин кордону був оформлений за всіма правилами прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

«Він уже на українській землі й готовий творити дива», — йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що 6 грудня о 10:00 у пункті пропуску «Рава-Руська» відкриється резиденція Миколая.

© Держприкордонслужба

«Усі подорожні, які перетинатимуть кордон на в’їзд в Україну, потраплять у справжню казку — святкова фотозона, добрий Миколай і, звісно, подарунки для найменших мандрівників», — пообіцяли в ДПСУ.

© Держприкордонслужба

Дітлахи, які в’їжджатимуть в Україну через інші пункти пропуску на Львівщині, також не залишаться без подарунків.

«Кожна дитина, яка в’їжджатиме в Україну цього дня у пунктах пропуску на Львівщині, отримає солодкий сюрприз, а ще святкову листівку з особливим QR-кодом. Перейдіть за ним — і Миколай особисто привітає вас, навіть якщо ви не потрапите до його резиденції», — повідомили в ДПСУ.

© Держприкордонслужба

Прикордонники закликають українців, які перебувають за кордоном не проґавити шанс побачити диво на власні очі.

© Держприкордонслужба

«Миколай вже тут, щоб дарувати радість разом з прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у КМВА повідомили, що під час святкування Різдва та Нового року у Києві не буде жодних змін щодо тривалості комендантської години.