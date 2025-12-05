Хто такий Крампус: моторошний «різдвяний демон», що з’являється разом зі святим Миколаєм

Крампус / © ТСН

Крампус — один із найдавніших персонажів альпійського фольклору. Його ім’я походить від німецького слова Krampen — «кіготь». За переказами, це істота з рогами, волохатим тілом, довгим язиком та гострими кігтями. Вважається, що перші уявлення про подібних духів з’явилися в дохристиянських ритуалах, пов’язаних із зимовим сонцестоянням.

У цих традиціях люди перевдягалися в лякливі маски, щоб відлякувати злих духів та «вигнати зиму». Згодом, коли християнство почало поширюватися в регіоні, образ Крампуса став частиною обрядів, пов’язаних зі святим Миколаєм.

Роль Крампуса у легендах про святого Миколая

За народною традицією, у ніч проти 6 грудня святий Миколай приходить до дітей із подарунками. Але він приходить не сам: його супроводжує Крампус — темний персонаж, який відповідає за «покарання».

Саме Крампус нібито брязкотом ланцюгів, різками чи кошиком залякує неслухняних дітей, тоді як Миколай нагороджує добрих. Такий дуальний образ — нагорода та кара — став основою зимової обрядовості в країнах Альп.

У деяких регіональних версіях, як-от у Баварії чи Словенії, Крампус має окремі назви та локальні особливості, але залишає незмінною свою функцію темного антагоніста.

Як виглядає Крампус

Історично Крампуса зображають як поєднання людини й звіра:

роги, схожі на козячі;

довге волохате хутро;

висолоплений язик;

важкі ланцюги та дзвони;

кошик або мішок за спиною.

Ланцюги вважають символом приборканого зла, а дзвони — способом оголосити свою присутність. Кошик же служить для «найгірших дітей», яких у казках Крампус нібито забирає з собою.

Сучасні традиції та переосмислення

У країнах Альп щороку проходять «Krampuslauf» — паради Крампусів, де учасники у великих дерев'яних масках і костюмах ходять вулицями, брязкають дзвіночками, влаштовують театралізовані вистави та жартома лякають глядачів.

Такі ходи стали популярною туристичною атракцією та частиною місцевої культурної спадщини. Образ Крампуса активно живе і в попкультурі — у фільмах, серіалах, коміксах та святкових шоу.

Чому Крампус залишається популярним

Фольклористи пояснюють: Крампус уособлює темну сторону світу різдвяних свят, нагадуючи про баланс між добром і покаранням. Його образ допомагає сприймати свято не лише як час подарунків, а й як момент моральної оцінки року, що минає.

Сьогодні Крампус — не тільки персонаж казок, а й яскравий символ зимових традицій Європи, який продовжує жити та змінюватися разом із культурою.

