Коли Умєров знову зустрінеться з Віткоффом: названо дату

Рустем Умєров / © Associated Press

У п’ятницю, 5 грудня, в Маямі має відбутися чергова зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова та керівника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером — зятем Дональда Трампа.

Про це повідомив співрозмовник «Української правди», наближений до переговорної групи.

За словами співрозмовника, близького до переговорної групи, сторони продовжать обговорювати подальші кроки у мирному процесі між Україною та США.

Перемовини заплановані на другу половину дня за місцевим часом у Флориді.

Нагадаємо, 4 грудня у Флориді закінчилась попередня зустріч з перемовниками Трампа щодо «мирного плану».

До цього, радник голови Офісу президента Олександр Бевза повідомляв, що Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов прибудуть до американського штату Флорида, де запланована зустріч із представниками США.

За його словами, українська сторона прагнула отримати детальний звіт про нещодавній візит американських спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви.

Після цього Володимир Зеленський ухвалить подальші рішення та визначить доручення для української переговорної команди.