Без грошей ЄС економічний колапс України є питанням кількох місяців — The Telegraph

ЄС думає, де взяти кошти для України / © Associated Press

Реклама

Європейський Союз пообіцяв надати Україні фінансову підтримку, щоб зберегти її обороноздатність і економіку на плаву протягом найближчих кількох років. Однак, європейці не можуть домовитися про те, як саме це зробити.

Про це пише видання The Telegraph.

«Бельгія побоюється, що якщо кредит Україні буде профінансовано за рахунок заморожених активів Росії, то в разі скасування санкцій раніше, ніж очікується, Москва може вимагати повернення своїх грошей, а Брюссель буде змушений покривати дефіцит, що утворився внаслідок надання активів Україні. Бельгія також побоюється, що Кремль може виконати свої погрози і подати позов проти Euroclear, а отже і проти бельгійської держави за те, що вони взагалі торкнулися цих грошей», — зазначають журналісти.

Реклама

На думку видання, «без цих грошей з Європи найближче майбутнє України має вигляд дуже похмурий. Щоб продовжувати фінансувати свою оборону, Київ буде змушений зробити жорсткий вибір щодо скорочення бюджетних видатків».

Деякі експерти вважають, що економічний колапс може статися вже за кілька місяців.

Нагадаємо, МВФ та Єврокомісія дійшли висновку, що в умовах згортання фінансування України з боку США та припущення тривалої війни Україні знадобиться додатково 140 млрд євро для покриття своїх військових та бюджетних потреб у 2026-2027 роках, а за оцінками МВФ — ще 140 млрд доларів лише бюджетної підтримки до 2029 року.

Спершу Єврокомісія запропонувала для України «репараційну позику», яку мали профінансувати коштом 190 млрд євро заморожених активів Центробанку росії, що перебувають у юрисдикціях ЄС.

Реклама

Ця пропозиція була відхилена Бельгією, де перебуває більшість цих активів. ЄК погодилася опрацювати інші варіанти і детально описала три сценарії:

безпосереднє двостороннє фінансування України

спільні запозичення на рівні ЄС

репараційна позика

Бельгія однаково наполягала, що ризики, пов’язані з можливим юридичним рішенням про повернення активів ЦБР або зі скасуванням санкцій і розморожуванням активів, мають розподілятися.