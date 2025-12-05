Олена-Христина Лебідь показалась з чоловіком та малюком і натякнула на поповнення в родині

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / © Кінотеатр "Оскар"

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь здивувала фото з нареченим Павлом Розенком та загадковим малюком.

Знімок знаменитість опублікувала в Instagram. Фото було зроблене ще за теплої погоди. Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко позували у вишиванках. Тим часом ведуча тримала в руці малюка. Знаменитість під фото поцікавилась, чи варто приховати обличчя малечі смайликом.

"Чи замалювати обличчя смайликом?" – запитала в користувачів ведуча.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко показались із загадковим малюком / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Деякі підписники Лебідь одразу ж подумали, що це натяк на поповнення в родині. Ба більше, пару навіть почали вітати з радісною новиною. Щоправда, пильні користувачі звернули увагу на одну деталь на фото. На знімку в Олени-Христини Лебідь було три руки: двома вона тримала малюка, а третьою робила селфі. Тож, користувачі дійшли до висновку, що кадр був згенерований за допомогою штучною інтелекту (ШІ). Вочевидь, таким чином ведуча просто пожартувала.

Можливо, це ШІ? Бо там одна рука тримає малюка під сідницями, а інша – за пузо малюка.

Краще поясніть, чому у вас три руки?

Звичайно, це ШІ!

Зазначимо, Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко вже тривалий час перебувають у стосунках. Офіційно пара неодружена. Проте чоловік вже освідчився ведучій, а вона відповіла згодою.

