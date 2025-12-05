ТСН у соціальних мережах

434
2 хв

Олена-Христина Лебідь показалась з чоловіком та малюком і натякнула на поповнення в родині

Щоправда, користувачі звернули увагу на оди нюанс.

Валерія Сулима
Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко / © Кінотеатр "Оскар"

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь здивувала фото з нареченим Павлом Розенком та загадковим малюком.

Знімок знаменитість опублікувала в Instagram. Фото було зроблене ще за теплої погоди. Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко позували у вишиванках. Тим часом ведуча тримала в руці малюка. Знаменитість під фото поцікавилась, чи варто приховати обличчя малечі смайликом.

"Чи замалювати обличчя смайликом?" – запитала в користувачів ведуча.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко показались із загадковим малюком / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко показались із загадковим малюком / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Деякі підписники Лебідь одразу ж подумали, що це натяк на поповнення в родині. Ба більше, пару навіть почали вітати з радісною новиною. Щоправда, пильні користувачі звернули увагу на одну деталь на фото. На знімку в Олени-Христини Лебідь було три руки: двома вона тримала малюка, а третьою робила селфі. Тож, користувачі дійшли до висновку, що кадр був згенерований за допомогою штучною інтелекту (ШІ). Вочевидь, таким чином ведуча просто пожартувала.

  • Можливо, це ШІ? Бо там одна рука тримає малюка під сідницями, а інша – за пузо малюка.

  • Краще поясніть, чому у вас три руки?

  • Звичайно, це ШІ!

Зазначимо, Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко вже тривалий час перебувають у стосунках. Офіційно пара неодружена. Проте чоловік вже освідчився ведучій, а вона відповіла згодою.

Нагадаємо, нещодавно в родині Рибчинських сталося поповнення. Євген Рибчинський став дідусем. Вже відомо, у кого з синів композитора народилась донька.

