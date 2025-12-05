- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 120
- Час на прочитання
- 1 хв
Перший вихід після новин про заручини: Майлі Сайрус заскочили папараці
Співачку Майлі Сайрус сфотографували біля студії популярного шоу Jimmy Kimmel Live, куди вона йшла на інтерв’ю.
Зірка мала приголомшливий вигляд і просто сяяла, адже це була її перша поява після того як стало відомо, що вона заручена.
Майлі одягла того дня сірі шкіряні штани-кльош у поєднанні з білою футболкою та кориневою шубою. Також вона доповнила образ туфлями на підборах, золотими прикрасами та яскравим макіяжем. Зачіска акторки — це був високий пучок з якого стирчало кілька пасем, створюючи такий собі трошки недбалий ефект.
Під час інтерв’ю Сайрус підтвердила, що заручилась — ведучий Джиммі Кіммел привітав її а вона подякувала. В ефірі вона з’явилася вже в бордовому вбранні із лакованої шкіри.
Нагадаємо, що про заручини зірки стало відомо на світовій прем’єрі фільму студії 20th Century Studios «Аватар: Вогонь і попіл». Майлі того дня вийшла на червону доріжку, бо її пісня стала саундтреком до цього фільму. Обранцем зірки став музикант Макс Морандо.
Майлі Сайрус і Макс Морандо почали зустрічатися влітку 2021 після побачення наосліп. Сайрус практично нічого не говорить про свої нинішні стосунки, хоча пара разом уже понад три роки.