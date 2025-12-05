Перший вихід після новин про заручини: Майлі Сайрус заскочили папараці

Майлі Сайрус / © Getty Images

Реклама

Зірка мала приголомшливий вигляд і просто сяяла, адже це була її перша поява після того як стало відомо, що вона заручена.

Майлі одягла того дня сірі шкіряні штани-кльош у поєднанні з білою футболкою та кориневою шубою. Також вона доповнила образ туфлями на підборах, золотими прикрасами та яскравим макіяжем. Зачіска акторки — це був високий пучок з якого стирчало кілька пасем, створюючи такий собі трошки недбалий ефект.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Під час інтерв’ю Сайрус підтвердила, що заручилась — ведучий Джиммі Кіммел привітав її а вона подякувала. В ефірі вона з’явилася вже в бордовому вбранні із лакованої шкіри.

Реклама

Нагадаємо, що про заручини зірки стало відомо на світовій прем’єрі фільму студії 20th Century Studios «Аватар: Вогонь і попіл». Майлі того дня вийшла на червону доріжку, бо її пісня стала саундтреком до цього фільму. Обранцем зірки став музикант Макс Морандо.

Майлі Сайрус та її наречений / © Associated Press

Майлі Сайрус і Макс Морандо почали зустрічатися влітку 2021 після побачення наосліп. Сайрус практично нічого не говорить про свої нинішні стосунки, хоча пара разом уже понад три роки.