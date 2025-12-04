ТСН у соціальних мережах

Євген Рибчинський став дідусем: у кого з синів композитора народилась донька

У родині знаменитостей з'явилась перша за вісім поколінь дівчинка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Євген Рибчинський

Євген Рибчинський / © facebook.com/ERibchinskiy

У листопаді відомий композитор та поет Євген Рибчинський став дідусем онучки.

А це ж нарешті з'ясувалось, завдяки кому в родині сталося поповнення. Виявляється, донечка народилась у старшого сина композитора – Микити, про що повідомили на проєкті "ЖВЛ представляє". Чоловік тривалий час перебуває у шлюбі з Вікторією Білегою. Пара також виховує сина.

"Поповнення в родині сталося завдяки старшому сину Євгена Рибчинського – Микиті. Він вже тривалий час перебуває у шлюбі з Вікторією Білегою, яка, до речі, раніше була нашою колегою, працювала в команді "Сніданку". Вікторія з Микитою вже виховують сина", - говорить ведучий проєкту Тімур Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко прокоментував поповнення в родині Рибчинських / © скриншот з відео

Тімур Мірошниченко прокоментував поповнення в родині Рибчинських / © скриншот з відео

У Микити народилась перша за вісім поколінь у родині Рибчинських дівчинка. Новоспечені батьки поки що не дають коментарів та не розкривають ім'я малечі, оскільки насолоджуються появою другої дитини без публіки.

"Як назвали довгоочікувану дівчинку – поки не оголосили. Ми зверталися до зіркової родини Рибчинських за коментарем, та поки що вони насолоджуються появою донечки без публіки. Але ж ми дотиснемо!" – підсумував Мірошниченко.

