Нардепка Скороход обслуговувала фігурантів "плівок Міндіча" — Кудрицький

Ганна Скороход / © УНІАН

Народна депутатка Ганна Скороход, яку НАБУ та САП підозрюють у вимаганні в підприємця $250 тис. хабаря, фігурує на так званих «плівках Міндіча», що розкривають корупцію в українській енергетиці.

Про це повідомив колишній голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький у своєму дописі на Facebook.

За його словами, на записах, оприлюднених НАБУ, є епізод, коли помічник екснардепа-зрадника Деркача Ігор Миронюк на псевдо «Рокет» говорить, що хоче доручити саме Ганні Скороход направлення певних депутатських запитів.

«Можу засвідчити, що депутатка періодично бомбардувала своїми запитами менеджмент „Укренерго“, а відповіді компанії майже миттєво опинялися на телеграм-помийках Офісу президента», — повідомив Кудрицький.

Він також нагадав, що Скороход входить до складу тимчасової слідчої комісії по енергетиці, яка, за його словами, «атакувала „неугодні“ Галущенку і Міндічу держкомпанії та всіляко „не помічала“ корупції в „Енергоатомі“ та Міненерго».

«Корупціонери, які вигороджують фігурантів Міндічгейту — що може бути кращою рекламою? Тільки заслужена, тяжко випрацювана підозра», — підсумував він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 грудня, стало відомо про обшуки у представниці партії «За майбутнє» народної депутатки Ганни Скороход. У НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної групи, яку очолювала нардепка.

За інформацією ЗМІ, які посилаються на джерела у правоохоронних органах, Скороход підозрюють в отриманні великого хабаря. Начебто задокументовано, як депутатка разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів.

Сама Ганна Скороход назвала слідчі дії «прямим тиском на опозицію та спробою заблокувати політичну діяльність».