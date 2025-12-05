Археологи знайшли в Єгипті втрачений 12-метровий сувій "Книги мертвих"

Єгипет / © Associated Press

У Єгипті на кладовищі Аль-Гураифа зроблено сенсаційну знахідку: археологи виявили перший повний папірус із текстом «Книги мертвих» довжиною понад 13 метрів.

Про це пише IDR.

Цей свиток, що містить текст «Книги мертвих» (точніше перекладається як «Глави про вихід із світу»), є першим повним папірусом, коли-небудь виявленим у цьому районі.

Генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі підтвердив, що документ знаходиться у «хорошому стані». Експерти наголошують, що знахідка такого свитка в його первісному контексті поховання є «великою рідкістю» і відкриває унікальну можливість вивчити релігійні звичаї епохи Нового царства (1550–1070 роки до н. е.).

Папірус був частиною набагато більш масштабного відкриття в Аль-Гураифі. На кладовищі виявили сотні артефактів, включаючи кам’яні та дерев’яні гроби, похоронні статуї та тисячі амулетів.

Серед найбільш детальних знахідок був прикрашений гроб Та-де-Іси, доньки верховного жерця Ерета Хару. У її похованні знаходилися дві дерев’яні скриньки з канопами — судинами для зберігання внутрішніх органів, а також повний набір статуеток-ушебті (більше 25 000 штук), які, як вважалося, повинні служити померлим у загробному житті, і фігурка божества Птаха Сокара.

Хоча Міністерство туризму та старожитностей Єгипту опублікувало лише обмежену інформацію про зміст тексту, його масштаб та стан викликали обережне захоплення серед єгиптологів. Вони вважають, що ця знахідка може суттєво розширити сучасне розуміння давньоєгипетських релігійних текстів.

Наразі свиток перебуває на стадії вивчення, і вчені з нетерпінням чекають, які одкровення він може приховувати. Міністерство оголосило про плани виставити папірус у Великому Єгипетському музеї, хоча точні терміни поки не повідомлялися.

