Корупція в "Енергоатомі": у Києві затримали колишнього топчиновника компанії

Затримання ексчиновника Енергоатому / © Генеральна прокуратура України

Колишнього виконувача обов’язків першого віцепрезидента «Енергоатому», який також раніше обіймав посаду першого заступника міністра енергетики, затримали у столиці за підозрою у причетності до схеми із заволодіння державними коштами.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Посадовцю готують повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене службовою особою за попередньою змовою.

За даними досудового розслідування Київської міської прокуратури та Службою безпеки України, фігурант у серпні 2022 року уклав договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду з ПАТ «Просто-Страхування» на понад 105 млн грн. Уже за 12 днів він підписав додаткову угоду та збільшив суму контракту до майже 131 млн грн, посилаючись на нібито вимоги німецького перестраховика. Економічного обґрунтування таких змін не було.

Перевірки, ревізії та судово-економічна експертиза встановили завищення вартості послуг на 18,6 млн грн — ці кошти, як зазначають правоохоронці, фактично були виведені зі стратегічного державного підприємства.

Під час вивчення структури власності страхової компанії слідчі вийшли на ланцюг афілійованих фірм з кіпрською юрисдикцією, що веде до російського фінансового холдингу «РЕСО». Кінцевими бенефіціарами цієї групи є громадяни РФ. Окремі акціонери іншої компанії зі схеми — ПАТ «Життя та Пенсія» — також пов’язані з російським бізнесом.

«Це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки. А в умовах війни будь-які приховані зв’язки з російським капіталом у стратегічно важливих сферах особливо небезпечні. Щодо затриманого готуються документи для обрання запобіжного заходу. Працюємо далі», — зазначив Кравченко.

Зазначимо, що згідно з деталями справи, мова може йти про Юрія Шейка, якого було звільнено з посади першого заступника Міністра енергетики України 21 липня 2025 року.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оголошує, що викрило масштабну корупційну схему у сфері енергетики, яку створив, як виявилось, іноземний бізнесмен Тимур Міндіч. За версією слідства, двоє його довірених осіб контролювали державну компанію «Енергоатом» та вимагали відкати від її постачальників.