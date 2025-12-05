MONATIK влаштував шоу в Києві: танці Осадчої, жарти про "Євробачення" та пародія на Джамалу

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Український мультиартист MONATIK, він же Дмитро Монатік, влаштував справжнє незабутнє шоу у Києві.

Так, ще на початку 2025 року співак оголосив про чотири концертні програми у столиці на підтримку четвертого сольного альбому «Вічно Танцююча Людина». І ось 4 грудня заключне шоу «Музика» відгриміло в Національному академічному театрі опери та балету України у супроводі Національного президентського оркестру на дві дії з антрактом.

Редакція сайту ТСН.ua також відвідала довгоочікувану подію та доєдналася до спільноти «ритмоловів». Серед них ми побачили KOLA, Катерину Осадчу, Надю Дорофєєву з чоловіком Мішею Кацуріним, Володимира Дантеса, Олега Гороховського та безліч інших топових зірок, блогерів і бізнесменів. Здавалося, весь український шоубізнес зібрався потанцювати під улюблені пісні MONATIK.

Надя Дорофєєва з чоловіком і Олегом Гороховським / © instagram.com/nadyadorofeeva

Дрескод заходу — black tie, тож протягом вечора неможливо було відірвати погляду від вишуканих вечірніх образів гостей. Перед початком концерту шанувальники творчості мультиартиста гомоніли, обіймалися та не забували брати до рук келихи міцних напоїв. І згодом зала починала поступово наповнюватися та заряджатися солодким передчуттям магії.

І вже за 20 хвилин після оголошеного початку шоу розпочалося не з гучного хіта, а з символічної хвилини мовчання. Лише після цього театральна завіса відкрилася та на сцені з’явився MONATIK. Від перших хвилин було відчутно масштаб звучання оркестру та видовищність декорацій. Під час Дії І сцену прикрашала величезна надувна лялька з хмарою замість голови — вже знайому для фанів постать.

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Та мультиартист часу не гаяв і одразу розкачав публіку піснею «Вічно танцююча людина». А після з уст Дмитра прозвучав монолог у притаманному йому стилі. Це і поклало початок справжній драматургії, адже майже перед кожною наступною композицією лунали чуттєві музичні вірші. А новий погляд на пісні MONATIK надавала професійна гра оркестру й бенду, яка перехоплювала дух протягом усього вечора.

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Початок шоу не міг обійтися і без своєрідного гімну ритмоловів — пісні «РитмоLove». Від цього моменту деякі вже зрозуміли, що далі вони не сидітимуть, а даватимуть волю танцям, співам і емоціям. Ще більше розбурхував публіку MONATIK, який закликав відчувати ритм з високо піднятими руками догори.

Тож у такому піднесеному й зарядженому стані шанувальники зустріли наступні пісні — I.D. («Ідем Далі»), яка прозвучала сольно без дуету з OTOY, та «Не мине». Не стримуючись, публіка почала підхоплювати музичну ейфорію та витанцьовувала на місці, заряджаючи всіх довкола.

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

А ось наступний виступ видався доволі чуттєвим, адже на сцену до співака вийшла балерина. У пачці та пуантах вона захопила своєю гнучкістю та майстерністю під виконання пісні «Назавжди». При цьому зала допомагала зірці й плескала у ритм хіта, створюючи довершену композицію.

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Кульмінацією під час Дії І став запальний хіт «А що?». MONATIK настільки запалив, що від шалених танців не втрималися навіть Катерина Осадча та KOLA. Протягом шоу вони сиділи поруч і час від часу показували решті публіки, як треба рухатися. Феєричні танці, спів в унісон і почуття без прикрас з думками про Одесу — все це сполука цього виступу.

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Аж раптом після такого емоційного номеру на сцену вийшла дівчина з бенду артиста. Саме вона свого часу розкачала публіку вірусною «розминкою» на одному з попередніх шоу циклу в Палаці спорту. А це шоу не стало виключенням. Тож коли вже м’язи рук і стегон були готові до подальших вибухових хітів, MONATIK заспівав «Так вмієш лиш ти».

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Новим сюрпризом для глядачів стала поява оперної співачки. Просто із зали вона почала виконувати композицію «Про тебе», яку Дмитро записав із гуртом KAZKA. Замість нього цього вечора щедрі овації зірвав саме голос оперної діви, який заворожив усіх.

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Цікавого звучання MONATIK також надав дуетній пісні з Phil it «Спогади» та «If you know what I mean» з Надею Дорофєєвою. Зірка, як і у попередніх піснях, запалював професійними танцями й неймовірним вокалом з новою обробкою завдяки супроводу оркестру й власним музикантам. Але артисти, з якими були записані ці хіти, на сцену так і не вийшли.

Незадовго після цього, аби прийти до тями від почутого та побаченого, було оголошено антракт. Сцену знову закрила завіса.

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Та гості не сумували — хтось знову став у довжелезну чергу за напоями, хтось радів рідкісній зустрічі, хтось насолоджувався інтер’єром опери і фотографувався, а інші ж мали змогу долучитися до благодійності. Все тому, що одразу при вході біля спеціальних стендів представники фонду «Таблеточки» збирали на лікування діткам, які боряться з раком.

20 хвилин промайнули доволі швидко і з ще більшим очікуванням Дії ІІ, на сцені якої вже відбулася зміна декорацій. Ця частина шоу розпочалася зі ще одного сюрпризу. Так, для виконання хіта «Вимолив» MONATIK запросив Jerry Heil. У пишному платті вона з колегою здійнялася над сценою на спеціальній платформі. Разом артисти зачарували публіку, а Дмитро побажав Jerry Heil успіхів на нацвідборі на «Євробаченні-2026» зі словами: «Мала, палай — „Євробачення“ розривай».

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Далі у програмі були хіти «Те, від чого без тями», «Сильно» та «Мокра». І це було те, що треба, для чергових драйвових рухів і підспівування в унісон. І знову Катерина Осадча та KOLA давали майстер-клас з танців. До речі, поміж виступами одна з присутніх у залі жінок винесла мультиартисту на сцену зимовий букет з гілочок ялинки.

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Та окрім шанувальників, безмежну вдячність Дмитро висловив своїй родині, яка була присутня у залі. Водночас виконавець розчулив своїм щастям від того, що його родина розширюється. І далі виконав «Люди… Камені…».

І як і раніше, MONATIK не оминув ще одну свою традицію — знайомство з шанувальниками. Так, просто зі сцени він звернувся до випадкової пари. Під час діалогу з’ясувалося, що подружжя разом вже 19 років ще від університетських років. Словом, жарт за жартом у невимушеній розмові переріс у виконання пісні «Кожний раз».

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Повністю занурена в атмосферу зала вже дійшла до рівня «танцюй, ніби ніхто не бачить», коли стільці точно не потрібні, а простору вже було й замало. У такому самому драйвовому настрої шанувальники зустрічали MONATIK з піснями «LOVE IT ритм» та «Кружить». А поміж тим мультиартист зізнався у почуттях до Києва.

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

І ось знову дует! З-під сцени на спеціальному підйомнику до MONATIK і глядачів підійнялася Джамала. Свого часу вона записала з ним зворушливу пісню «Кличу». Тож шанувальники просто очей не відривали від такого яскравого та танцювального виконання цього хіта. Гармонія, ніжність та безумовна любов до музики просто вирували в повітрі.

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Але наприкінці виступу знову не обійшлося без жартів. Зокрема, про “Євробачення”, коли Дмитро поцікавився у цьогорічної музичної продюсерки Джамали, „чому вона не телефонувала йому“ з пропозицією долучитися до конкурсу. Такий діалог перетворився на кумедну сценку артистів, які свої репліки наспівували. А вже потім Дмитро спробував спародіювати голос колеги. Після цього зірки обмінялися теплими словами підтримки й вдячності. А мультиартист зізнався, що навіть відчув мурахи шкірою.

Наступним мала б бути спільна пісня мультиартиста з KOLA «127». Та співачка обрала на цей раз віддати всю увагу лише MONATIK, а сама танцювала й підспівувала із глядацької зали. За цим був ще один трек «Музика», рядки якого ніби підсумовували головну мету цього вечора у такі непрості часи — «від душевного болю і відчаю рятує музика, саме музика».

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Та на цьому не все. Особливим моментом шоу стало звернення MONATIK до покійного батька. У ньому Дмитро розповів про непрості виклики, невизначеність, страхи й водночас жагу до життя. Крім того, попросив рідну людину «частіше приходити уві сні» і допомагати берегти родину від лиха. А останні акорди, коли пролунав сміх батька зірки у записі, довели глядачів до сліз.

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

На такій ноті й піснею на біс «SweetLove» завершився концерт Дмитра Монатіка у Києві. Водночас зі сцени мультиартист висловив вдячність усім, хто був причетний до створення незабутнього шоу, а також Збройним Силам України та своїй родині. І звісно, символічно пролунало «Слава Україні!» — «Героям слава!». І завіса закрилася... Саме так — у атмосфері єдності, вдячності та живих емоцій — і добіг кінці цей вечір музики.

Концерт MONATIK у Києві / © ТСН

Концерт MONATIK у Києві — дружина та двоє синів зірки / © ТСН