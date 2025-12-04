Дмитро Волканов вперше показався на публіці з дівчиною: який вигляд вона має

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Український співак Дмитро Волканов, який нещодавно довів до сліз зворушливим відео, вперше показався на публіці зі своєю дівчиною Наталією.

Нещодавно артист відіграв концерт у палаці "Україна", де дав коментарі проєкту "Наодинці з Гламуром". Зокрема, на події виконавця підтримувала його дівчина Наталія. Кохана Дмитра Волканова не стала давати коментарів. Співак говорить, що вона не прагне публічності та соромиться камер.

"Ми нічого не приховуємо. Просто вона не публічна і зараз дуже соромиться. Вона нічого не буде вам казати, але ось зараз ви її побачили, і на цьому дякую", - говорить співак Анні Севастьяновій.

Дмитро Волканов із дівчиною / © скриншот з відео

До речі, на концерті були й батьки Дмитра Волканова. Ведуча поцікавились, чи планує їхній син весілля. Та рідні люди співака запевняють, що для цього кроку ще зарано. Вони переказали слова Дмитра, що він "завжди з цим встигне".

"До одруження ще зарано. Він у нас хлопець цілеспрямований. У нього дуже багато планів на майбутнє. Він каже, що завжди з цим встигне", - говорять батьки артиста.

Батьки Дмитра Волканова / © скриншот з відео

▶️ Повне відео можна подивитися за цим посиланням: ВОЛКАНОВ: не стримав СЛІЗ на сцені та показав СВОЮ КОХАНУ | ЕКСКЛЮЗИВ З ШОУ

