Порятунок від зимової хандри: як собаки допомагають пережити "темні часи" без депресії

Спілкування з собаками рядує від зимової хандри / © Associated Press

Коли новорічні свята минають, а зима залишається, багато хто стикається з емоційним спадом. В такій ситуації чотирилапі друзі можуть стати порятунком від зимової апатії та самотності.

Про це розповіла лекторка Вестмінстерського університету Панайота Траґандзопулю у статті для видання The Conversation.

Емоційний стабілізатор

Собаки часто діють як емоційні стабілізатори. Власники домашніх тварин описують їх як «теплу присутність», яка забезпечує розпорядок дня, мету та рівний емоційний фон у домі.

Присутність собаки полегшує вираження емоцій — радості, розчарування чи смутку.

Тварина реагує на вас без осуду, що робить важкі моменти більш стерпними.

Світло і соціалізація

Особливо корисними собаки стають для тих, хто почувається ізольованим. Під час локдаунів люди, які мали сильний зв’язок зі своїми псами, відчували вищий рівень соціальної підтримки.

Крім того, необхідність вигулювати пса змушує виходити на вулицю. Це дає дві переваги:

Денне світло: Навіть у похмурі дні вуличне світло інтенсивніше за кімнатне, що допомагає регулювати циркадні ритми, покращує сон і настрій. Мікро-контакти: Короткі розмови з сусідами чи іншими власниками собак допомагають підтримувати почуття приналежності до соціуму.

Не обов’язково купувати

Якщо ви не готові до відповідальності, яку несе із собою придбання собаки, є хороша новина: психологічні переваги не залежать від того, чи є ви особисто власником тварини.

Навіть короткий контакт із чужим собакою або терапевтичною твариною може знизити стрес.

Експерти радять для початку спробувати «легші» форми взаємодії:

Вигуляти собаку друга чи сусіда.

Стати волонтером у притулку.

Відвідати заняття з «цуценячої йоги».

Чому це не для всіх

Дослідження показують важливе застереження: емоційна користь найчастіше виростає зі стабільних, довгострокових стосунків між людиною та твариною.

Імпульсивне рішення завести собаку може призвести до зворотного ефекту. Цуценята потребують навчання, терпіння та фінансових витрат (ветеринари, страхування, їжа), які тривають набагато довше, ніж святковий настрій. Тому собака стане ефективними «ліками» лише для тих, хто готовий прийняти ці виклики.

Нагадаємо, існує п’ять малопомітних ознак, що ваш собака насправді вас обожнює. Експерти пояснили, які моделі поведінки свідчать про глибокий емоційний зв’язок собаки із господарем.