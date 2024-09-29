Стрижки за знаком зодіаку: яка зачіска пасує вам за гороскопом

Зачіска за знаком зодіаку - чудове рішення для тих, хто вірить в гороскопи і прислухається до астрологів. Недарма в давнину волосся використовували у всіляких ритуалах та ворожіннях. В астрології також вважається, що волосся має особливу силу. На думку астрологів, правильно підібрана стрижка за знаками зодіаку здатна допомогти людині стати самим собою, покращити самопочуття та підвищити приплив життєвих сил.

Стрижки та зачіски, які підходять за знаком зодіаку

Жінки Риби випромінюють творчу енергію, представниці цього знаку символізують мир та гармонію. Їм підійде скромна зачіска, наприклад «каре», і акуратне, гладке укладання. Акуратні зачіски на коротке волосся стилі Одрі Хепберн зроблять риб витонченими і чарівними.

Каре для Риб

Впевнені в собі, рішучі та імпульсивні Овни завжди готові зробити щось незвичайне та бунтарське. Якщо ви належите до таких жінок, спробуй багатошарову стрижку шегі. В душі Овни бунтарі, тому їм найкраще підходять стрижки з рваними пасмами, текстурою і об'ємом.

Щегі для Овнів

Астрологи радять Тельцям вибирати стрижки довжиною до середини плечей і з пасмами, що вільно лежать. Форма зачіски може бути абсолютно будь-якою, виконаною із застосуванням різних технік та відповідати модним трендам. Проте, найбільше Тільцям підходять зачіски з ефектом деякої недбалості та вільним падінням пасм.

Стрижка для тельців

Народжені під знаком зодіаку Близнюки - особистості різнобічні, розумні і кмітливі, Вони обожнюють експерименти і все нове і незвичайне. Як стверджують астрологи, ідеальною для них стане французький боб з укороченим чубчиком.

Французький боб для близнюків

Жінки-Раки - досить чутливі й емоційні, і у них дуже мінливий настрій. Ідеальна стрижка за знаком зодіаку для Раків - пряме каре.

Щедрим і творчим, відкритим і гордим Левам точно підійде значний об'єм та розпущене, пишне волосся. Для представників цього зодіакального знака ідеальною зачіскою буде будь-яка багатоступенева стрижка.

Стрижка для левів

Працьовиті, акуратні, старанні і водночас дуже творчі Діви тяжіють до стрижок з таким же незвичайним і тонким, як їхній характер. Знахідкою для них стане стрижка боб до підборіддя. Ця стрижка з рівним зрізом до підборіддя виглядає акуратно, жіночно і стильно.

Боб для Дів

Терези за своєю природою досить дипломатичні і тактовні, вони є хорошим другом і партнером. Стрижки їм підійдуть м'які і романтичні, наприклад, розкішні довгі хвилі.

Зачіски для Терезів

Люди, народжені під впливом Скорпіону, потребують підживлення енергетичними потоками з Всесвіту. З легкістю забезпечити це можуть зачіски в стилі "вамп" - пряме, гладке і строго укладене волосся. Короткі стрижки подібного стилю надають Скорпіонам особливої ​​сексуальності та провокує протилежну стать ініціювати знайомство. А, як відомо, чим більше у Скорпіона знайомих, тим прекрасніше він почувається.

Жінки Стрільці зазвичай оптимістичні, цілеспрямовані та волелюбні. А ще вони не женуться за трендами, бо завжди орієнтуються на власний смак. Стрижка піксі та її варіації - це те, що їм потрібно.

Піксі для стрільців

Представниці Козерогу віддають перевагу суворості і стриманості в зачісці. Рівна стрижка середньої довжини з чубчиком буде для них ідеальним варіантом. Для вечірок, зустрічей та свят можна оформити легкий безлад – розпатлане волосся, «неслухняні» пасма. Хороша зачіска для Козерога – та, яку можна легко укласти за кілька хвилин. Довге та середнє волосся можна прибрати під хустку або бандану, це допоможе вам сконцентрувати енергію на своїй кар'єрі.

Зачіски для Козерогів

Жінки Водолії знаходяться під впливом планети Уран, в житті вони завжди відрізняються оригінальністю, легко виходять за рамки і терпіти не можуть банальні речі.

Представникам даного знака можуть вибирати будь-які модні тенденції, що сподобалися. Водолії випереджають час і часто виступають зачинателями нестандартних модних течій в одязі та стрижках. Найбільше їм підходять недбалі зачіски, наприклад, чоппі боб.

Чоппі-боб

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