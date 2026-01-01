Відпочинок у Буковелі: ведучий розповів, чи є черги на популярному курорті

Буковель

Реклама

Відпочинок на гірськолижному курорті «Буковель» напередодні піку зимового сезону відзначається відсутністю великих черг, проте високою вартістю послуг. Станом на 1 січня ціна за один день катання сягає 1650–2050 гривень, а вже з 2 січня очікується чергове подорожчання через настання «високого сезону».

Про це повідомляє КИЇВ24.

За словами ведучого В’ячеслава Соломки, ситуація з чергами на підйомники зараз цілком прийнятна: час очікування становить не більше 10 хвилин. Позитивним нововведенням цього року стала автоматизація купівлі квитків.

Реклама

«Вони нарешті поставили автомати, де за банківською карткою можна купити скі-пас. Це відбувається дуже швидко. Можна придбати картку, яку потім сам поповнюєш онлайн, тобто не потрібно взагалі стояти в чергах до кас», — поділився ведучий цікавим спостереженням щодо покращення сервісу.

Також зазначив, водночас фінансовий бік відпочинку залишається обтяжливим для багатьох туристів. Соломка деталізував чинні тарифи, які актуальні лише до кінця сьогоднішнього дня.

«Один підйом, до речі, щоб ви розуміли, коштує 400 гривень — мама не горюй! Денне катання з 11:30 до 16:30 обійдеться у 1650 гривень. Якщо брати скі-пас на весь день, ціна складає приблизно 2050 гривень. І це враховуючи, що відзавтра починається високий сезон і ціни стануть ще вищими», — наголосив В’ячеслав Соломка.

Ведучий зауважив, що попри зручність нових терміналів самообслуговування, бюджетним такий відпочинок назвати важко, а лижникам та сноубордистам варто готуватися до значних витрат у січні.

Реклама

Нагадаємо, Івано-Франківську область накрили потужні снігопади, що суттєво ускладнило ситуацію на автошляхах регіону. кладна обстановка спостерігається на напрямках, що ведуть до гірськолижних курортів, зокрема до Буковелю.