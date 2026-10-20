День ангела 27 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 27 жовтня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 27 жовтня

27 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Валентина, Марка, Нестора.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві цілеспрямований, радісний. В дорослому віці стає рішучим, жартівником.

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Валентин — латинське ім’я, перекладається як «здоровий». В дитинстві чесний, товариський. В дорослому віці стає скромним, честолюбним.

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Марк — латинське коріння, тлумачиться як «молоток». В дитинстві хоче отримувати всю увагу батьків, себелюбний. В дорослому віці стає успішним і кмітливим.

Нестор — давньогрецьке походження, означає «повернувшись додому». В дитинстві справедливий, терпеливий. В дорослому віці стає прямолінійним, старанним.

День ангела 27 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 27 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та вказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирої любові, добрих людей поруч і багато щасливих моментів у житті!

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від усього лихого та дарує віру в краще. Бажаю, щоб серце було сповнене радості, душа — гармонії, а кожен день приносив приємні сюрпризи й хороші новини!

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Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель оберігає тебе на кожному кроці, допомагає здійснювати мрії та додає сил у непрості хвилини. Бажаю миру, добробуту, сімейного затишку, щасливої долі й любові, яка зігріватиме душу за будь-яких обставин!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди тримає над тобою свої крила, відводить біду та допомагає знаходити світло навіть у найпохмуріші дні. Бажаю багато приводів для усмішок, здійснення найзаповітніших бажань, вірних друзів і безмежного щастя. Нехай у твоєму домі завжди панують любов, злагода та добробут!

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У цей особливий день бажаю, щоб твій ангел-охоронець ніколи не залишав тебе без своєї підтримки. Нехай він оберігає від тривог, дарує надію, допомагає приймати правильні рішення та веде до щасливого майбутнього. Бажаю міцного здоров’я, щирих почуттів, душевного тепла, мирного неба й Божого благословення на кожен день. Нехай життя буде наповнене добром, світлом і любов’ю!

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