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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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64
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Росіяни атакували Хмельниччину: пошкоджено підприємство та церкву

Унаслідок нічної російської атаки на Хмельницьку область пошкоджено підприємство та храм у Шепетівському районі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 20 жовтня російські війська атакували Хмельницьку область. Під ударом опинилося одне з підприємств регіону. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено церкву у Шепетівському районі.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, російські війська атакували одне з підприємств області. На місці працюють усі необхідні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Згодом очільник ОВА повідомив про пошкодження церкви у Шепетівському районі.

Внаслідок російської атаки постраждали фасад храму, вікна та дзвіниця.

«У російських нелюдів немає нічого святого», — прокоментував наслідки обстрілу Тюрін.

Інформації про загиблих або травмованих унаслідок пошкодження храму наразі не надходило.

На момент повідомлення в області тривала повітряна тривога. Очільник ОВА закликав жителів регіону залишатися в укриттях або інших безпечних місцях до офіційного відбою.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше російська атака на Хмельницький забрала два життя: які наслідки удару

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