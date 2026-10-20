- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни атакували Хмельниччину: пошкоджено підприємство та церкву
Унаслідок нічної російської атаки на Хмельницьку область пошкоджено підприємство та храм у Шепетівському районі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
У ніч проти 20 жовтня російські війська атакували Хмельницьку область. Під ударом опинилося одне з підприємств регіону. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено церкву у Шепетівському районі.
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
За його словами, російські війська атакували одне з підприємств області. На місці працюють усі необхідні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Згодом очільник ОВА повідомив про пошкодження церкви у Шепетівському районі.
Внаслідок російської атаки постраждали фасад храму, вікна та дзвіниця.
«У російських нелюдів немає нічого святого», — прокоментував наслідки обстрілу Тюрін.
Інформації про загиблих або травмованих унаслідок пошкодження храму наразі не надходило.
На момент повідомлення в області тривала повітряна тривога. Очільник ОВА закликав жителів регіону залишатися в укриттях або інших безпечних місцях до офіційного відбою.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, що раніше російська атака на Хмельницький забрала два життя: які наслідки удару