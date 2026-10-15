Масована атака РФ на Хмельниччину: горить нафтобаза

Хмельниччина під ударом «шахедів»: розгорілася пожежа на нафтобазі / © tsn.ua

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У Хмельницькій області горить нафтобаза після атаки російських дронів ввечері 15 жовтня.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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За його словами, сьогодні ворог неодноразово атакував Хмельниччину безпілотниками.

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«Працювали сили ППО. Є збиття. Унаслідок атаки виникла пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби», — сказав голова ОВА.

Удар Росії по Україні увечері 15 жовтня

Нагадаємо, що сьогодні ввечері у Луцьку через атаку РФ пошкоджено лінії електропередач.

Також після чергового удару РФ у Києві та області сталися масштабні відключення світла та перебої з водою.

Крім того, російські війська пізно увечері 15 жовтня атакували Запоріжжя.

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