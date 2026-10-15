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Масована атака РФ на Хмельниччину: горить нафтобаза
РФ масовано атакувала Хмельниччину дронами: у Шепетівському районі горить нафтобаза.
У Хмельницькій області горить нафтобаза після атаки російських дронів ввечері 15 жовтня.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
За його словами, сьогодні ворог неодноразово атакував Хмельниччину безпілотниками.
«Працювали сили ППО. Є збиття. Унаслідок атаки виникла пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби», — сказав голова ОВА.
Удар Росії по Україні увечері 15 жовтня
Нагадаємо, що сьогодні ввечері у Луцьку через атаку РФ пошкоджено лінії електропередач.
Також після чергового удару РФ у Києві та області сталися масштабні відключення світла та перебої з водою.
Крім того, російські війська пізно увечері 15 жовтня атакували Запоріжжя.