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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Массированная атака на Хмельнитчину: горит нефтебаза

РФ массированно атаковала Хмельнитчину дронами: в Шепетовском районе горит нефтебаза.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Хмельнитчина под ударом «шахедов»: разгорелся пожар на нефтебазе

Хмельнитчина под ударом «шахедов»: разгорелся пожар на нефтебазе / © tsn.ua

В Хмельницкой области горит нефтебаза после российской атаки.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

По его словам, сегодня враг неоднократно атаковал Хмельнитчину беспилотниками.

«Работали силы ПВО. Есть сбития. В результате атаки возник пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы», — сказал глава ОВА.

Удар по Украине вечером 15 октября

Напомним, что сегодня вечером в Луцке из-за атаки РФ повреждены линии электропередач.

Также после очередного удара РФ в Киеве и области произошли масштабные отключения света и перебои с водой.

Кроме того, российские войска поздно вечером 15 октября атаковали Запорожье.

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