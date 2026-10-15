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- Украина
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Массированная атака на Хмельнитчину: горит нефтебаза
РФ массированно атаковала Хмельнитчину дронами: в Шепетовском районе горит нефтебаза.
В Хмельницкой области горит нефтебаза после российской атаки.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
По его словам, сегодня враг неоднократно атаковал Хмельнитчину беспилотниками.
«Работали силы ПВО. Есть сбития. В результате атаки возник пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы», — сказал глава ОВА.
Удар по Украине вечером 15 октября
Напомним, что сегодня вечером в Луцке из-за атаки РФ повреждены линии электропередач.
Также после очередного удара РФ в Киеве и области произошли масштабные отключения света и перебои с водой.
Кроме того, российские войска поздно вечером 15 октября атаковали Запорожье.