Массированная атака на Хмельнитчину: горит нефтебаза

Хмельнитчина под ударом «шахедов»: разгорелся пожар на нефтебазе / © tsn.ua

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В Хмельницкой области горит нефтебаза после российской атаки.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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По его словам, сегодня враг неоднократно атаковал Хмельнитчину беспилотниками.

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«Работали силы ПВО. Есть сбития. В результате атаки возник пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы», — сказал глава ОВА.

Удар по Украине вечером 15 октября

Напомним, что сегодня вечером в Луцке из-за атаки РФ повреждены линии электропередач.

Также после очередного удара РФ в Киеве и области произошли масштабные отключения света и перебои с водой.

Кроме того, российские войска поздно вечером 15 октября атаковали Запорожье.

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