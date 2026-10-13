Россия ударила по Хмельнитчине: "прилетело" по больнице, пострадали пациенты

Атака российскими дронами / © tsn.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Хмельницкую область в течение суток неоднократно атаковали вражеские ударные дроны и было повреждено медицинское учреждение. В результате обстрела пострадали четверо пациентов.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Реклама

«В течение суток враг неоднократно атаковал Хмельнитчину ударными беспилотниками. Работали силы ПВО, есть сбития. Детали позже», — написал глава ОВА в Сети.

Реклама

Во время одной из атак были повреждены окна и входная группа одного из медицинских учреждений области, а также припаркованные рядом автомобили.

Тюрин отметил, что четверо находившихся на лечении пациентов получили незначительные травмы. Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь. Данных о погибших не поступало.

Напомним, с самого утра 13 октября Украина находится под массированной воздушной атакой РФ, которая началась вечером 12 октября. Оккупанты выпустили баллистические ракеты, баражирующие боеприпасы и дроны. Силы ПВО сбили и подавили 88 беспилотников, однако зафиксированы попадания на 17 локациях и падение обломков в семи местах.

Угроза продолжается: вражеские реактивные дроны продвигаются к центру и западу страны, в частности в направлении Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Николаевской, а север Харьковщины находится под угрозой удара УАБами.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров